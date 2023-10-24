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Россияне стали охотнее путешествовать в праздники

РСТ: спрос на путешествия в ноябрьские праздники вырос вдвое

Спрос на организованные путешествия на ноябрьские праздники вырос в 2023 году в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В осенне-зимнем сезоне у туристов наиболее популярны горнолыжные курорты и санатории.

Комментарий специалиста

Илья Уманский, президент Российского союза туриндустрии (РСТ):

- Важной тенденцией является стабилизация спроса на путешествия. Если предыдущие два года мы наблюдали проявления нестабильности, тревожности в поведении потребителя, то сейчас видим, что туристы гораздо увереннее планируют свои поездки.

Спрос на грядущие ноябрьские праздники превышает показатели того же периода прошлого года вдвое, а на новогодние вырос почти на 50%.

При этом ситуация по новогодним праздникам еще может поменяться, так как туры на этот период россияне, в основном, бронируют в ноябре.

На внутреннем рынке в спросе на путевки в осенне-зимний сезон лидируют Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Казань. Средняя стоимость за номер в сутки в этот период – 4400 рублей (+10% к прошлому году). Существенную часть стоимости поездки составляет перевозка. На осенне-зимний период цены на авиабилеты примерно на 20% выше, чем в 2022 году.

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В топ-5 зарубежных направлений зимнего сезона вошли Турция, ОАЭ, Египет, Таиланд и Шри-Ланка.

Туроператоры и турагенты приостановили продажу и продвижение туров в Израиль, Ливан, Иорданию и палестинские территории из-за угрозы безопасности. В Египте же сейчас все спокойно, и, несмотря на близкое соседство с воюющими территориями, каких-то изменений там в туриндустрии не ожидают.

Источник: РСТ

Фото: Unsplash

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За РулемАлексеева Елена
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