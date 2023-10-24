На эти электрокары уже можно оформить подписку на долгосрочную аренду

В России запущен сервис долгосрочной аренды электромобилей

Стартап «Кама», специалисты которого занимаются разработкой отечественного электромобиля «Атом», запустил сервис долгосрочной аренды уже имеющихся на рынке электрокаров по подписке.

Эксперты издания «Ведомости» обнаружили сайт сервиса Atomobility в числе доменных имен, принадлежащих «Каме», в системе «СПАРК-Интерфакс». Этот факт подтверждает и пользовательское соглашение, размещенное на сайте, из которого следует, что его владельцем является АО «Кама».

Корреспондент издания в качестве клиента обратился к представителю Atomobility, он тоже подтвердил принадлежность сервиса по подписке к разработчику Атома. По словам собеседника, сервис был запущен еще в 2022 году, но на тот момент электромобили привозили «в штучных экземплярах». В настоящее время свободных машин нет, но поставки кроссоверов Volkswagen ID.4 и ID.6 ожидаются к середине ноября. В партии будет шесть экземпляров, немного позднее появится и электромобиль китайского производства Zeekr 001.

Ранее, в марте текущего года, пресс-служба производителя сообщила, что автокомпания «Кама» получила 36 тысяч предзаказов на российский электромобиль Атом. Старт продаж этих электрокаров запланирован на 2025 год. Ожидается, что в первый год будет реализовано до 30 тысяч машин.

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Источник: Vedomosti.ru

Фото: Zeekr