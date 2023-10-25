Компания Great Wall официально презентовала марку Ora в России

Китайский хэтчбек бренда Ora доступен в России по цене 3,9 млн рублей

Бренд Ora, владельцем которого является китайская Great Wall, официально вышел на российский авторынок. По словам исполнительного директора Haval Андрея Акифьева, первой моделью для продажи через сеть дилеров станет хэтчбек Ora 03.

Стоимость базовой комплектации нового автомобиля составит 3,9 млн рублей, спортивную версию GT оценили в 4 млн рублей.

Ora

Электромобили Ora созданы на базе платформы L.E.M.O.N., которую разрабатывали специалисты концерна Great Wall для производства электрических машин.

За счет уменьшенной массы автомобиль обладает повышенными динамическими показателями. Его отличают экономия энергии, безопасность и комфорт. Под капотом Ora 03 электромотор мощностью 171 л.с., максимальная скорость ограничена отметкой в 150 км/ч.

Представители китайского производителя анонсировали создание марки в 2018 году. Причем изначально были планы создавать именно электромобили. Инвестиции концерна в разработку платформы для Ora и создание сопутствующих технологий оцениваются в 10 млрд юаней (порядка 126 млрд рублей по актуальному курсу).

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Источник: Gazeta.ru

Фото: Ora, «За рулем»