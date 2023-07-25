Два новых китайских бренда готовятся к выходу на российский рынок
Автомобили появятся в России до конца 2023 года.
Продажи машин двух новых китайских брендов – ORA и WEY – готовится начать в России дистрибьютор автомобилей Haval.
«ORA – это полностью электрические автомобили. WEY – это гибридные кроссоверы. Я могу подтвердить, что мы готовимся к запуску этих двух брендов в России до конца этого года», – сообщил исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Андрей Акифьев.
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Какие именно модели привезут в Россию, топ-менеджер не озвучил, но подчеркнул, что они будут из премиального сегмента. К примеру, автомобили WEY по набору опций и ездовым качествам Акифьев отнес к премиальным кроссоверам. ORA в большей степени похож на хэтчбек, но он достаточно большой и его можно отнести к В+ сегменту, уточнил топ-менеджер.
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Источник: КоммерсантЪ
Фото: WEY
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