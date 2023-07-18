Автокриминалист предупредил владельцев китайских авто о новых рисках

В защите китайских машин обнаружилась серьезная проблема.

Руководитель лаборатории «Авторская защита от угона» Андрей Кондрашов предупредил, что для вскрытия китайского автомобиля угонщикам достаточно узнать VIN-номер машины. В этом плане они намного слабее защищены от угона по сравнению с европейскими автомобилями.

«По VIN-номеру китайского автомобиля можно получить PIN-код производителя для доступа к иммобилайзеру. Это и есть уязвимость, ведь достаточно обратиться за кодом к дилеру, также такие коды продаются на Aliexpress. По VIN можно получить код для конкретного автомобиля», — уточнил эксперт.

Он добавил, что существует оборудование, позволяющее извлекать код для доступа к иммобилайзеру из электронных блоков автомобиля.

По словам Кондрашова, риску угона подвержены практически все автомобили китайского производства, присутствующие на российском рынке.

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Источник: Газета.ru

Фото: Depositphotos