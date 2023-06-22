Угонщика Infiniti нашли по слюне

Он должен был получить вознаграждение в 200 тысяч рублей, но попался на неожиданной улике.

Полицейские Подмосковья довольно изящным способом раскрыли недавний случай угона. Начав расследование по заявлению об угоне от владельца Infiniti QX — автомобиля стоимостью более 5 млн рублей, они передали ориентировку в ГИБДД.

Один из экипажей заметил пропавший автомобиль в Тверской области, на 152-м километре трассы М-10 «Россия» – внедорожник стоял на обочине. Едва машина ГИБДД попробовала остановиться рядом, он рванул с места.

В ходе преследования машина обнаружилась в тупике на территории поселка Эммаус, но в салоне уже никого не было. Зато нашлась… пластиковая бутылка, которую инспекторы взяли с собой. Оставшуюся на ней слюну удалось «пробить» по Федеральной базе данных геномной информации.

Выяснилось, что она принадлежит ранее судимому за разбой 32-летнему жителю Раменского района Подмосковья. Его быстро нашли и задержали на съемной квартире в Клину.

Он пояснил, что через мессенджер нашел объявление о вознаграждении в 200 тысяч рублей за угон, связался с «работодателем» и получил координаты по которым нашел фальшивые номера и оборудование для проникновения в салон Infiniti…

Возбуждено уголовное дело, злоумышленник заключен под стражу, а внедорожник возвращен владельцу.

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Источник и фото: МВД Медиа