Хватит ли денег на дороги – эксперт объяснил сокращение бюджета

Госдума приступила к рассмотрению бюджета на дороги

Государственная Дума рассматривает главный законопроект осени – проект федерального бюджета на 2024-2026 годы.

Специально для «За рулём», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России, руководитель «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова проанализировала планируемые государственные расходы по статьям, связанным с дорогами.

Так, в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» можно оценить расходы на федеральные проекты по развитию региональных и федеральных дорожных сетей.

Мнение эксперта

Ольга Позднякова, руководитель «Народный фронт. Аналитика»:

— Если смотреть на федеральные проекты «Региональная и местная дорожная сеть» и «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения», то можно отметить сокращение сумм по сравнению с тем, что было в планах ранее. По первому направлению сокращение около 6%. Тем не менее, в целом планируемая на 2024 год сумма расходов почти на треть выше, чем в 2023 году. То есть на строительство региональной и местной дорожной сети в следующем году выделят больше средств. По второму федеральному проекту мы также видим сокращение расходов на 9%, но надо учитывать, что в 2023 году сумма расходов по этому направлению была превышена почти в три раза.

Финансирование развития федеральной магистральной сети вырастет на 7%. Главным образом это связано со строительством новой автомобильной дороги на черноморском побережье – от трассы М-4 «Дон» до Сочи.

Таким образом, правительство планомерно вкладывает средства в развитие дорожной сети всех уровней.

На совещании по развитию дорожного строительства летом 2022 года Президент России отметил опережающий график приведения дорожной сети в крупнейших городских агломерациях в нормативное состояние и поставил новую задачу – обустроить дороги в городах не точечно, а повсеместно, и за пять лет привести в нормативное состояние 85% всей опорной сети автодорог страны. К 1 сентября 2024 года такая опорная сеть, обеспечивающая бесперебойную связанность и единство экономического пространства страны, должна быть сформирована: в нее войдут автодороги федерального значения, а также региональные и межмуниципальные, соответствующие установленным правительством России критериям.