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Все места в России, где в ближайшее время будет сильный снегопад

Автодор: сильный снегопад ожидается на М-3 «Украина» и М-4 «Дон»

Накануне «За рулем» рассказывал о снегопадах, надвигающхся на столичный регион. Государственная компания «Автодор» добавляет, что непогода накроет Московскую облать уже к вечеру 26 октября. Кроме того, компания указывает другие регионы, где осадки также возможны уже в четверг. Особенно внимательными стоит быть водителям, двигающимся по трассам М-3 «Украина» и М-4 «Дон».

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Ожидается сильный снегопад на М-3 «Украина» и М-4 «Дон»

  • Брянская область
  • Калужская область
  • Тульская область
  • Липецкая область
  • Воронежская область

Необходимо сменить шины на зимние и быть предельно внимательным и аккуратным за рулем. Источник замечает: если снег застал вас в дороге, стоит воздержаться от резких маневров, соблюдать дистанцию и следовать указаниям на дорожных инфотабло.

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Источник: Автодор

Фото: Александр Авилов/АГН Москва

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За РулемИннокентий Кишкурно
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