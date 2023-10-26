Все места в России, где в ближайшее время будет сильный снегопад
Накануне «За рулем» рассказывал о снегопадах, надвигающхся на столичный регион. Государственная компания «Автодор» добавляет, что непогода накроет Московскую облать уже к вечеру 26 октября. Кроме того, компания указывает другие регионы, где осадки также возможны уже в четверг. Особенно внимательными стоит быть водителям, двигающимся по трассам М-3 «Украина» и М-4 «Дон».
Ожидается сильный снегопад на М-3 «Украина» и М-4 «Дон»
- Брянская область
- Калужская область
- Тульская область
- Липецкая область
- Воронежская область
Необходимо сменить шины на зимние и быть предельно внимательным и аккуратным за рулем. Источник замечает: если снег застал вас в дороге, стоит воздержаться от резких маневров, соблюдать дистанцию и следовать указаниям на дорожных инфотабло.
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Источник: Автодор
Фото: Александр Авилов/АГН Москва
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