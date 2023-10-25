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До настоящей зимы с сугробами и гололедицей остались считаные дни

Фобос: в ближайшие дни снежный покров достигнет 10 см, ожидаются ледяные дожди

В Москве вопрос о правильном моменте перехода на зимние шины, кажется, больше не стоит. После прекращения дождя, изредка выглядывающего солнца и падения температуры до легкого минуса в среду к четвергу москвичей и гостей столицы ждет кардинальный поворот погоды на зиму, сообщает источник со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

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Поначалу теплый атмосферный фронт нагонит облака и зафиксирует дневную температуру на уровне «около ноля», а в ночь с четверга на пятницу она упадет до -4°С. В пятницу начнет идти снег и продолжит идти в субботу, так что в итоге может выпасть до 10 см осадков.

Температура так и будет колебаться возле нулевой отметки, уходя в небольшой минус ночью. В отдельных районах ожидаются ледяные дожди – которые, по более долгосрочным прогнозам, будут этой зимой довольно частыми гостями.

Так что если вы, находясь в столице или МО, ждали сигнала к смене шин на зимние, то это как раз он. «За рулем» подскажет, как сэкономить на этом.

Источник: 7days.ru

Фото: VK

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За РулемИннокентий Кишкурно
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