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Разметка на дороге станет заметнее: при ее нанесении будут использовать...

Около 600 тыс. км российских дорог разметят с помощью отходов стекла

Стеклобой станет материалом в специализированных красках для светоотражающих дорожных разметок. Их планируется использовать на почти 600 тыс. км российских дорог.

Добавление этого компонента в краску позволит улучшить видимость разметки в темное время, рассказали в ППК «Российский экологический оператор» (РЭО).

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«Для хорошей видимости разметки ночью, в том числе во время дождя, используется материал микростеклошариков. Благодаря ему свет от фар отражается от разметки. Кроме того, если обычная горизонтальная разметка ночью не видна без мощного уличного освещения, то присутствие МСШ на поверхности разметки обеспечивают ее видимость. Производится МСШ из стеклобоя либо из стекломассы», — объяснил руководитель РЭО Денис Буцаев.

Разметка с применением МСШ обязательна для всех федеральных дорог и большей части региональных, добавили в компании.

Источник: РЭО

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

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