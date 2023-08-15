Разметка-пила: зачем она нужна на дороге

В Ленинградской области появилась экспериментальная разметка

Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области придумал новый способ сделать дороги безопаснее. На наиболее оживленных участках местных дорог появилась два новых вида разметки – в виде «пилы» и в виде «шашечек».

Для ее нанесения используется горячий пластик со стеклошариками. По задумке ведомства, если водитель отвлекся или задремал, то при наезде на разметку автомобиль начнет гудеть. Такая разметка в итоге позволит предотвратить выезд машины на встречную полосу.

Пока экспериментальная разметка нанесена на четырех наиболее загруженных участках дорог Ленинградской области.

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Источник: Фонтанка

Фото: Дорожный комитет Ленинградской области