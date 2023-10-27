Электрокары предназначены исключительно для города — сибиряки вынесли вердикт

Сибиряки рассказали о плюсах и минусах эксплуатации электрокаров в их климате

Средняя цена электромобиля с пробегом в Новосибирской области составляет 5 млн рублей, несмотря на это и суровый климат продажи электрокаров в этом регионе с июля по август 2023 года выросли на 500% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года по данным «Автостата». Самой востребованной моделью стала Zeekr 1 китайского производителя Geely Automobile.

Корреспондент НГС пообщалась с владельцами электрокаров, чтобы выяснить — удобно ли иметь такую машину в Сибири. У одной из жительниц, Ольги, электрокар Volkswagen ID.6. По ее словам, по удобству и опциям электрокар не уступает топливным авто.

«Заряда хватает на 500 км, заряжаем раз в неделю дома от розетки на 220 В. На вопрос по поводу морозов сразу хочу ответить, что она прекрасно себя ведет даже в минус 40», — поделилась собеседница.

На машине семья передвигается исключительно по Новосибирску, а для дальних расстояний они берут топливный автомобиль. Все опасения относительно преждевременной выработки батареи напрасны, заверяет Ольга — на практике такого никогда не было.

А вот водитель такси со стажем Роман недоволен экологичным автомобилем, потому что убежден, что он подходит только для теплого времени года. Он приобрел электрический седан Еvolute i-Pro, собранный в РФ на базе китайского Dongfeng Aeolus E70.

В летнее время использование электрокара очень удобно, на зарядку уходит 6-8 часов, одного заряда хватает на 350 км, при том, что по затратам это примерно 100 рублей.

«Но осенью при активном использовании печки пробег упал до 200–250 км в день — и это при том, что еще не было особых морозов. Это стало для меня критичным, так как работа в такси предполагает средний пробег 200–250 км за смену», — сетует мужчина.

Роман считает, что в эксплуатации электрокар практически ничем не отличается от обычного авто. Такие машины очень быстро разгоняются — гораздо шустрее бензиновых, но в Сибири холодно семь месяцев в году. Обязательно нужен теплый гараж и зарядная станция, потому что на улице, от обычной розетки электрокар не подзарядить, резюмировал Роман.

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Источник: Ngs.ru

Фото: Unsplash