В Египте все спокойно? Стоит ли сейчас россиянам ехать отдыхать в эту страну
Невзирая на эскалацию конфликта между Израилем и Палестиной, для туристов в Египте никакой опасности нет, заявил посол Египта в РФ Назих Нагари. Египетские власти довольны уровнем туристического потока из России, добавил он.
«Египет безопасен. Поток российских туристов в Египет находится на нормальном уровне, мы удовлетворены ситуацией. Мы говорим всем россиянам, что Египет безопасен и они могут, как обычно, отправляться в Египет с туристическими целями», – подчеркнул Нагари.
Посол также рассказал, что на встрече с главой Росавиации они обсудили вопрос организации рейсов из РФ в Египет.
В то же время участники рынка констатируют, что на текущий момент продажи туров на египетском направлении соответствуют сезонному спросу, падения объемов нет.
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Источник: РИА Новости
Фото: Unsplash
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