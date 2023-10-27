В Египте все спокойно? Стоит ли сейчас россиянам ехать отдыхать в эту страну

Посол Египта в РФ: египетские курорты безопасны для российских туристов

Невзирая на эскалацию конфликта между Израилем и Палестиной, для туристов в Египте никакой опасности нет, заявил посол Египта в РФ Назих Нагари. Египетские власти довольны уровнем туристического потока из России, добавил он.

«Египет безопасен. Поток российских туристов в Египет находится на нормальном уровне, мы удовлетворены ситуацией. Мы говорим всем россиянам, что Египет безопасен и они могут, как обычно, отправляться в Египет с туристическими целями», – подчеркнул Нагари.

Посол также рассказал, что на встрече с главой Росавиации они обсудили вопрос организации рейсов из РФ в Египет.

В то же время участники рынка констатируют, что на текущий момент продажи туров на египетском направлении соответствуют сезонному спросу, падения объемов нет.

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Источник: РИА Новости

Фото: Unsplash