Мировые бренды привезли на выставку в Токио летающие машины и беспилотные такси

В Токио начала работу выставка автомобилей и новаций в сфере технологий

Tokyo Mobility Show продлится до 5 ноября, и за это время гости увидят новинки, в числе которых есть электромобили Toyota и Nissan, а также беспилотный автомобиль Honda.

Кроме автомобилей на выставке представлены различные новации в сфере чистой энергетики, робототехники и других сфер. Toyota Motor презентовала концепт нового четырехместного футуристического седана LF-ZC, у которого запаса хода хватит на 1000 км. Планируется вывести новинку на рынок в 2026 году под брендом Lexus. В планах компании — охват авторынков разных стран. Также Toyota показала концепты небольшого фургона и грузового автомобиля с кузовом.

Nissan Motor, для которого 2023 год стал юбилейным — 90 лет с момента основания, представил сразу три электромобиля: спорткар Hyper Force, кроссовер Hyper Punk и минивэн Hyper Tourer. Компания намерена внедрить при создании автомобилей технологии твердотельных аккумуляторов с большим запасом хода, автономного вождения, а также системы отслеживания биометрических данных водителя. Последняя позволит автономно менять температуру в салоне, освещение и другие параметры.

Honda Motor привезла на выставку беспилотный автомобиль Cruise Origin — это совместная разработка с General Motors. У машины нет сиденья водителя и рулевого колеса, ее используют в сервисе беспилотного такси. Такие планы реализуют в Токио в 2026 году. Subaru показала концепт летающего автомобиля Subaru Air Mobility, он может добираться в труднодоступные районы.

Впервые в выставке участвует китайский производитель электромобилей BYD, он привез несколько моделей, в частности, кроссовер Atto 3, хэтчбек Dolphin и седан Seal. Концерн из Германии BMW презентовал свой новый кроссовер iX2 с электромотором.

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Источник: Tass.ru

Фото: AP/TASS