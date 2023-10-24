Toyota Land Hopper – что известно о новом внедорожнике

Новый внедорожник Тойоты будет стоить 1,9 млн рублей

Toyota давно намекала на небольшой внедорожник, и, кажется, автомобиль действительно выйдет и поступит в продажу через год.

Ходили слухи, что он может называться Land Hopper – Toyota получила права на эту торговую марку. Не исключено, что автомобиль получит название FC Cruiser. Но не удивляйтесь, если машину назовут «Compact Cruiser» или Land Cruiser 50.

Во время презентации Land Cruiser 250 Toyota показала тизерное изображение внедорожника. Ожидается, что автомобиль получит угловатый дизайн, массивные бамперы, пластиковые защитные панели дверей, крепление запасного колеса на задней двери.

Также сообщается, что внедорожник оснастят гибридными силовыми установками на базе 2-литрового двигателя, мощность которых составит около 200 л.с.. Со временем появится и полностью электрическая версия.

Длина внедорожника составит порядка 4,5 метра, ширина – около 1,8 метра, а высота – примерно 1,85 метра. То есть автомобиль больше УАЗа Хантера, но меньше Патриота.

Стоить самый младший внедорожник компании будет дешевле, чем любой Land Cruiser. В Японии ждут, что там автомобиль будет стоить около 3-3,8 млн иен (1,92-2,43 млн рублей).

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Фото: Carscoops.com