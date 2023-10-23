#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Toyota Space MobilityToyota показала прототип внедорожника для космоса
Компания Toyota первой создала действительно...
Lada Vesta SW Cross на испытаниях в Китае, 2023В Китае сфотографировали замаскированную Ладу Весту
Универсал Lada Vesta SW Cross заметили в Китае...
Неисправность замка зажигая может стать причиной не работающего в мороз двигателяНеисправность замка зажигая может стать причиной не работающего в мороз двигателя
Эксперты назвали 4 основные причины, из-за...

Toyota показала прототип внедорожника для космоса

Компания Toyota первой создала действительно космический внедорожник

Токийский автосалон, переименованный в 2023 году в Japan Mobility Show, обещает стать крупнейшим в истории. В нем участвуют практически все автопроизводители, включая, конечно же, Toyota.

Компания представила на автошоу электрический Land Cruiser и небольшой пикап, который может оказаться лучше своего главного конкурента Ford Maverick (теперь эта модель – пикап). Кроме того, на стенде компании представлен двухместный электровнедорожник для космоса.

Toyota Space Mobility
Toyota Space Mobility

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Это Toyota Space Mobility. Автомобиль оснащен четырьмя электродвигателями – по одному на каждом колесе. Он способен взбираться на валуны высотой 50 сантиметров, а также преодолевать 25-градусные склоны.

Новое управление Тойотой – все педали на руле

И это не показуха. Это реальный прототип, который скоро действительно отправится в космос. По результатам его испытаний будет дорабатываться Lunar Cruiser.

Длина Toyota Space Mobility составляет всего 3460 мм, ширина – 2175 мм, а высота – 1865 мм. Очень близко к Suzuki Jimny. Но в Тойоте есть место только для двух пассажиров, так как они будут ездить на машине в громоздких скафандрах.

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: Toyota

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемКирилл Панов
Поделиться:
Оцените материал:
0