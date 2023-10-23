Toyota показала прототип внедорожника для космоса

Компания Toyota первой создала действительно космический внедорожник

Токийский автосалон, переименованный в 2023 году в Japan Mobility Show, обещает стать крупнейшим в истории. В нем участвуют практически все автопроизводители, включая, конечно же, Toyota.

Компания представила на автошоу электрический Land Cruiser и небольшой пикап, который может оказаться лучше своего главного конкурента Ford Maverick (теперь эта модель – пикап). Кроме того, на стенде компании представлен двухместный электровнедорожник для космоса.

Toyota Space Mobility

Это Toyota Space Mobility. Автомобиль оснащен четырьмя электродвигателями – по одному на каждом колесе. Он способен взбираться на валуны высотой 50 сантиметров, а также преодолевать 25-градусные склоны.

И это не показуха. Это реальный прототип, который скоро действительно отправится в космос. По результатам его испытаний будет дорабатываться Lunar Cruiser.

Длина Toyota Space Mobility составляет всего 3460 мм, ширина – 2175 мм, а высота – 1865 мм. Очень близко к Suzuki Jimny. Но в Тойоте есть место только для двух пассажиров, так как они будут ездить на машине в громоздких скафандрах.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: Toyota