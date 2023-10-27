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Новый Dongfeng Nano 01 – по пожеланиям водителей

Dongfeng Nano 01 проектировался на основе предложений автомобилистов

Новый автомобиль позиционируется как небольшой электромобиль и появится в продаже до конца 2023 года. Nano – совершенно новый бренд электромобилей корпорации Dongfeng, машины которого делаются на особой платформе.

Dongfeng Nano 01
Dongfeng Nano 01

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Странно, но кроме экранов в салоне нет никаких органов управления системами. Выглядит технологично, но на практике это очень неудобно – управлять через экран климатом и музыкой во время движения проблематично и даже опасно.

Dongfeng Nano 01
Dongfeng Nano 01

Не верится, что такое хотели сами автомобилисты, которые чаще критикуют подобные решения. Возможно, ставка сделана на голосовые команды и управление на рулевом колесе.

Dongfeng Nano 01
Dongfeng Nano 01

Закон Лимона – нужен он автомобилистам или нет

А вот что не может не порадовать, так это возможность превратить сиденья автомобиля в двуспальную кровать.

Новый автомобиль будет поддерживать функцию быстрой зарядки и сможет питать внешние электрические приборы. О мощности и запасе хода электромобиля пока не сообщается.

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Фото: Autohome.com.cn

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

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За РулемКирилл Панов
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