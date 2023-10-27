Shanhai L6 станет первым представителем «зеленых» автомобилей в линейке Jetour
Китайский бренд Jetour, которым владеет компания Chery, презентовал новую линейку Shanhai, которая будет состоять только из автомобилей с электрическими силовыми установками. Первой моделью в этой серии стал паркетник Jetour Shanhai L6.
Базой для Shanhai L6 послужил концепт Jetour X-2 – он был представлен весной на Шанхайском автосалоне. От концепта серийный автомобиль отличается передней частью: у Jetour Shanhai L6 иной передний бампер и заглушка на месте радиаторной решетки. Фары остались прежние, а зеркала на отдельных ножках и выдвижные ручки дверей такие же, как у Jetour Dashing. Как выглядит внутренний интерьер автомобиля, пока не рассказали.
По информации китайских СМИ, Shanhai L6 оснастят подзаряжаемым гибридом, в установку войдут бензиновый турбомотор объемом 1,5 и электромотор.
Официальная презентация Shanhai L6 состоится до конца текущего года, а продажи на местном рынке начнутся в апреле 2024 года. Вполне вероятно, что после этого новый паркетник появится и на российском рынке. Несмотря на то, то марка Jetour вышла на рынок РФ только летом 2023 года, она доступна автовладельцам в трех моделях: X90 Plus, Dashing и кроссовер X70 Plus.
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Источник: Kolesa.ru
Фото: Jetour
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