Почему автомобиль Илона Маска изрешечен пулями

Илон Маск расстрелял собственный Cybertruck из автомата

Tesla продолжает испытывать свой электрический пикап Cybertruck, и на этот раз компания использовала для этого Томми-ган. Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил в Twitter, что «в водительскую дверь был выпущен весь барабан Томми-гана в стиле Аль Капоне».

Cybertruck Илона Маска

Маск не уточнил, какой тип боеприпасов использовался для теста, но если это был действительно Томми-ган, то он стрелял патронами 45 калибра.

В результате теста ни одна пуля не проникла в салон пикапа. Конечно, это не означает, что Cybertruck полностью неуязвим. Если в него попадут пули большего калибра или из более мощного оружия, то они могут пробить его броню.

Тем не менее, результаты теста показывают, что Cybertruck может быть достаточно безопасным автомобилем в случае нападения.

Cybertruck все еще находится в стадии разработки, и его производство должно начаться в следующем году.

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Фото: Carscoops.com