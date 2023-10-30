Первый минивэн Volvo в топовой версии получит двигатель вдвое мощнее 272 л.с.
Накануне официальной премьеры Volvo, которая состоится уже через две недели, в Сети появились новые изображения минивэна. Теперь дизайн большого электромобиля, известного под обозначением EM90, целиком представлен общественности.
По достоинству можно оценить просторный интерьер и современные технологии, вкупе с безопасностью, которая у Volvo традиционно возведена в наивысший приоритет. У модели передняя часть с узнаваемым рисунком фар «молот Тора», она напоминает очертаниями экстерьер флагманского внедорожника Volvo EX90. Глухая решетка радиатора типична для электромобиля.
Важным элементом безопасности являются сдвоенные передние стойки Volvo. В помощь водителю — различные системы, включая климатическую систему с фильтром особо тонкой очистки воздуха. В автомобиле акустика Bowers & Wilkinson с 21 динамиком общей мощностью 2460 Вт. На текущем этапе анонсирована версия минивэна на шесть мест, в креслах перового и второго ряда динамики установлены в подголовниках. У электромобиля панорамная крыша.
Габариты Volvo EM90 составляют 5206 х 2024 х 1859 мм, колесная база – 3205 мм. Мощность силовой установки в базовой комплектации 272 л.с., представители Volvo при этом заверили, что мощность двигателя в топовой версии будет в два раза выше.
Официальная премьера электромобиля Volvo EM90 запланирована на 12 ноября.
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Источник: Ixbt.com
Фото: Volvo
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