Volvo намекнула на скорое появление минивэна

Volvo представила фотографии электрического минивэна EM90 на базе Zeekr 009

На тизерах можно увидеть переднюю часть EM90 с подсвеченным фирменным значком Volvo и характерной косой линией. Также можно рассмотреть стильные колесные диски и задние фонари.

Тизер Volvo EM90

Автомобиль будет оснащен литий-никель-марганцево-кобальтовой батареей Qilin, мощностью 140 кВт·ч, поставляемой компанией CATL. Автомобиль проезжает до 822 км по циклу CLTP. EM90 также будет оснащен парой электродвигателей с общей мощностью 536 л. с.

Покупателям предлагается просторный интерьер и современные технологии. Безопасность также будет на высшем уровне, что ожидаемо от Volvo.

Премьера нового минивэна EM90 состоится 12 ноября.

Источник: Carscoops

Фото: Volvo