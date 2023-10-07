Volvo намекнула на скорое появление минивэна
Volvo представила фотографии электрического минивэна EM90 на базе Zeekr 009
На тизерах можно увидеть переднюю часть EM90 с подсвеченным фирменным значком Volvo и характерной косой линией. Также можно рассмотреть стильные колесные диски и задние фонари.
Тизер Volvo EM90
Автомобиль будет оснащен литий-никель-марганцево-кобальтовой батареей Qilin, мощностью 140 кВт·ч, поставляемой компанией CATL. Автомобиль проезжает до 822 км по циклу CLTP. EM90 также будет оснащен парой электродвигателей с общей мощностью 536 л. с.
Забавные тесты про автомобилиПрямая линия «За рулем» — помощь автоюристовЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!
Покупателям предлагается просторный интерьер и современные технологии. Безопасность также будет на высшем уровне, что ожидаемо от Volvo.
Премьера нового минивэна EM90 состоится 12 ноября.
Источник: Carscoops
Фото: Volvo
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости
Поделиться:
Оцените материал:
0