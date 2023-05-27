Знаменитые американские внедорожники лишатся V8
Cadillac Escalade в новой модификации представят уже в этом году.
Cadillac Escalade до конца года получит электрическую версию IQ. Компания опубликовала первый тизер нового автомобиля.
Новый автомобиль предположительно будет оснащен батареей GM Ultium, а по электрической силовой установке будет унифицирован с GMC Hummer. Также планируется удлиненный вариант Escalade IQL.
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General Motors будет шаг за шагом избавляться от моделей с ДВС и рассчитывает с 2030 года перейти целиком на электромобили.
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Источник: carbuzz
Фото: Cadillac
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