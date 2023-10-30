Футуристичный стиль с элементами ретро — так выглядит новая Ora 03

В РФ начались продажи хэтчбека Ora 03 в двух комплектациях от 3,89 млн рублей

Эксклюзивный дистрибьютор автомобилей и запчастей Haval на территории Российской Федерации «Хавейл Мотор Рус» объявил о старте продаж автомобилей марки Ora. Китайский производитель выбрал электрический хэтчбек Ora 03 в качестве первой модели. Автомобиль будет доступен российским потребителям в двух комплектациях.

Стоимость базовой версии стартует от 3 890 000 рублей, топовая версия оценена в 3 990 000 рублей. Основная версия Ora 03 создана на базе платформе L.E.M.O.N. Под капотом хэтчбека установлен электрический двигатель мощностью 171 л.с. Для разгона до 100 км/ч машине понадобится 7,6 секунды. Одной зарядки электромобилю хватит, чтобы преодолеть расстояние до 500 километров.

Ora 03

Чтобы подзарядить аккумуляторную батарею до 80 процентов, понадобится около 40 минут.

Экстерьер Ora 03 выдержан в футуристическом стиле с элементами ретро.

В салоне электромобиля установлены два цветных монитора. Стоит отметить, что салон модели Ora 03 GT выполнен в красном и черном оттенках, придающих машине элегантность.

Концерн Great Wall наладил запуск моделей бренда Ora еще в январе 2018 года. Премьера марки состоялась на автомобильном салоне в Париже, автомобили удостоились высокой оценки в части безопасности — 5 звезд от EuroNCAP.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Actualnews.org

Фото: Ora