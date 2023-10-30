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Футуристичный стиль с элементами ретро — так выглядит новая Ora 03

В РФ начались продажи хэтчбека Ora 03 в двух комплектациях от 3,89 млн рублей

Эксклюзивный дистрибьютор автомобилей и запчастей Haval на территории Российской Федерации «Хавейл Мотор Рус» объявил о старте продаж автомобилей марки Ora. Китайский производитель выбрал электрический хэтчбек Ora 03 в качестве первой модели. Автомобиль будет доступен российским потребителям в двух комплектациях.

Стоимость базовой версии стартует от 3 890 000 рублей, топовая версия оценена в 3 990 000 рублей. Основная версия Ora 03 создана на базе платформе L.E.M.O.N. Под капотом хэтчбека установлен электрический двигатель мощностью 171 л.с. Для разгона до 100 км/ч машине понадобится 7,6 секунды. Одной зарядки электромобилю хватит, чтобы преодолеть расстояние до 500 километров.

Ora 03
Ora 03
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Чтобы подзарядить аккумуляторную батарею до 80 процентов, понадобится около 40 минут.

Экстерьер Ora 03 выдержан в футуристическом стиле с элементами ретро.

В салоне электромобиля установлены два цветных монитора. Стоит отметить, что салон модели Ora 03 GT выполнен в красном и черном оттенках, придающих машине элегантность.

Концерн Great Wall наладил запуск моделей бренда Ora еще в январе 2018 года. Премьера марки состоялась на автомобильном салоне в Париже, автомобили удостоились высокой оценки в части безопасности — 5 звезд от EuroNCAP.

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Источник: Actualnews.org

Фото: Ora

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За РулемСветлана Тарасенко
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