Падение империи: Tesla уступает натиску китайского BYD

BYD продал за квартал лишь на 3456 электромобилей меньше, чем Tesla

На рынке электромобилей сенсация: продажи двух крупнейших производителей электромобилей, а именно Tesla и BYD, показали практически одинаковую статистику в третьем квартале 2023 года.

Что касается третьего игрока аккумуляторных электромобилей (BEV) — Volkswagen Group, он по продажам находится чуть ниже своих конкурентов.

В частности, в прошлом квартале Tesla продала 435 059 единиц электромобилей. Но, на фоне проводимой на заводах модернизации, годовой темп роста производства и продаж компании составил 27%. Этой медлительностью тут же воспользовался BYD, который догнал и обогнал Tesla.

Согласно данным китайского производителя, в третьем квартале текущего года было продано 431 603 аккумуляторных электромобиля (BEV). Разница с показателями Tesla составляет всего 3456 экземпляров. Еще никогда за историю электромобилестроения два конкурента не были так близки друг к другу. Эта ситуация наглядно демонстрирует, что господство Tesla в сегменте BEV, скорее всего, подходит к концу.

Что касается Volkswagen Group, то его продажи полностью электрических автомобилей составляют 209 394 единиц в третьем квартале — это меньше, чем результаты Tesla и BYD.

Так выглядят продажи электромобилей в третьем квартале 2023 года (изменение по сравнению с аналогичным показателем прошлого года):

Tesla — 435 059 ед. (рост на 27%);

BYD — 431 603 ед. (рост на 67%);

Volkswagen Group — 209 394 ед. (рост на 41%).

За первые девять месяцев 2023 года Tesla продала более 1,3 млн полностью электрических автомобилей, а BYD превысила один миллион. Продажи Volkswagen Group — более 500 000 экземпляров, показатели компании сейчас сравнялись с половиной объемов BYD. Тот факт, что BYD опередил двух других OEM-производителей по годовому росту, еще не значит, что он догонит Tesla в 2023 году. Продажи электромобилей за девять месяцев 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выглядят следующим образом:

Tesla — 1 324 074 ед. (рост на 46%);

BYD — 1 048 413 (рост на 80%);

Volkswagen Group — 530 485 (рост на 45%).

В 2022 году Tesla продала более 1,3 млн электромобилей (+40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), BYD — более 0,9 млн (+184%), а Volkswagen Group — более 0,57 млн (+26%).

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Источник: Tarantas.news

Фото: Unsplash