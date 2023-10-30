600 л.с., 3,9 с до 100 км/ч, 555 км на одной зарядке: кроссовер – чума!

«За рулем»: китайский Avatr 11 – автомобиль будущего

Как бы ни прогрессировали китайские производители, их автомобили с бензиновыми двигателями пока недотягивают до уровня мирового автопрома. А вот электромобили из Китая удивляют!

Нас поразил Avatr 11 – электрический кроссовер мощностью без малого 600 сил, способный на одном заряде ­проехать почти 600 километров!

Avatr 11. Цена в России от 7 500 000 ₽

Торжество стиля

Автопроизводители в Китае исчисляются сотнями, но по факту большинство из них – суббренды крупных корпораций. Avatr Technologies не исключение – это одна из марок концерна Changan.

«Технолоджис» в Аватре чувствуется везде – как и техногенный стиль. Оптику можно запрограммировать на разные алгоритмы приветствия. А небольшая панель у щеток стеклоочистителя за доплату станет еще одним экраном. Кстати, Avatr 11 – это скорее кросс-седан, ибо полноценной пятой двери у него нет: отдельный багажник, как у седанов.

На центральный дисплей выведены почти все функции, вплоть до управления потоками воздуха. В отличие от Теслы, управлять можно всеми дефлекторами. Для «озвучки» электромотора можно выбрать саундтрек – чтобы в салоне было слышно ­бензиновый двигатель V6, V8 или V10.

Атмосферно

Какое обилие необычных деталей в салоне! Передняя панель – словно футуристичный выставочный зал с эффектной колонной по центру. За ней изгибаются жалюзи дефлекторов. Не удивлюсь, если они раскроются и на сцену выйдет чья-то голограмма. По всему интерьеру гуляет фоновая подсветка, режимы которой настраиваются.

Интерьер Аватра – маленькое произведение искусства. За центральным «табло» диагональю 15 дюймов скрывается красивый амфитеатр.

Назначение кнопок на руле программируется через меню. Кнопка открытия дверей спряталась в районе регулировок сидений. Для открытия надо нажать дважды, для закрытия – один.

Электрический привод дверей продублирован механическим замком, на случай, если машина будет обесточена.

Количество любопытных функций зашкаливает, наиграться в медиасистему просто невозможно. Невольно жалеешь, что автономное движение пока недоступно. Впрочем, даже ограниченные возможности автопилота третьего поколения в России оценить пока не суждено – многочисленные лидары Аватра пассивны и ни один из ассистентов на нашей территории не работает.

На втором ряду полно места по всем направлениям. И вот что удивительно – подушка стоит высоко, что для китайских машин редкий случай.

Сам пилот

Да и черт с ним, с автопилотом! Когда электромоторы выдают почти 600 сил, а первые 100 км/ч Avatr разменивает быстрее четырех секунд, хочется вести машину самому.

Для того чтобы целиком реализовать бешеное ускорение, нужно иметь хороший вестибулярный аппарат – ибо цифры это одно, а ощущения – совсем другое. Они особенно сильны, если активировать имитацию звука двигателя. Можно выбрать V6, V8 или V10 – правда, чьи именно это двигатели, не уточняется. Главное – следить за скоростью и камерами, ибо нахватать штрафов можно так же быстро, как набрать первые 100 км/ч.

Количество камер, как и качество изображения, выше всяких похвал. А вот системы автопилота не работают в нашей стране.

Ходовая часть – без сюрпризов. Традиционное для «электричек» ощущение тяжеловесности при резких маневрах: весит-то Avatr почти 2,5 тонны. У него «синтетическая» педаль тормоза и на удивление неплохая плавность хода вкупе с энергоемкостью подвески.

Батарея и сим-карта

Даже при регулярных мощных ускорениях я не заметил быстрой высадки батареи. После быстрых отстрелов на дистанции 80 км заряд упал на 20% – значит, заявленные 550 км запаса хода при спокойной езде вполне достижимы.

Причем это для нашей машины – с «маленькой» батареей на 90 кВт·ч. А еще есть версия на 116 кВт·ч, и она способна преодолеть без дозарядки 600 верст. Правда, с такой батареей разгон чуть медленнее – потому что она тяжелее.

Как это бывает у «электричек», багажников два.

Разумеется, батареи у китайцев свои. Как и электромоторы производства компании Huawei. Она же создавала весь интерфейс для развлекательного центра и виртуальной приборной панели: если у вас и смартфон этой марки, то возможности сильно расширяются с фирменным приложением. Однако чтобы реализовать их на все 100%, понадобится китайская сим-карта.

Цены и прогресс

Эйфория мигом улетучивается при взгляде на ценник: от 7,5 млн рублей! Сдержанный оптимизм возвращается, когда сравниваешь с ценами на другие «электрички» того же класса. Именно сдержанный: понятно, что всё это ­единичные продажи.

Но я не про цены – про прогресс. На фоне Аватра известные нам Tesla и Audi e-tron воспринимаются машинами из вчерашнего дня. И начинаешь догадываться, почему бензиновые китайские автомобили при всем прогрессе до сих пор отстают – просто Китай решил зайти с электрических козырей.

Как и любой мощный электромобиль, Avatr уничтожает своим ускорением. Задний спойлер поднимается с ростом скорости.

Avatr 11

Длина/ширина/высота/база 4880/1970/1601/2975 мм

4880/1970/1601/2975 мм Снаряженная/полная масса 2280/2750 кг

2280/2750 кг Максимальная скорость 200 км/ч

200 км/ч Разгон 0–100 км/ч 3,9 с

3,9 с Двигатель электрический; 425 кВт/578 л.с.; 650 Н·м

электрический; 425 кВт/578 л.с.; 650 Н·м Емкость батареи 90 кВт·ч

90 кВт·ч Запас хода 555 км

555 км Трансмиссия полный привод

ХИ-ФИ ТЕХНОЛОГИИ

Если говорить о футуристичных электромобилях, то самым футуристичным можно назвать HiPhi Z. Мощность энергоустановки составляет 672 л. с., а декларированный запас хода – 655 км. Полноприводный электрический спорткар набирает 100 км/ч за 3,8 секунд. Стоит HiPhi от 12 млн до 14 млн рублей.

Есть среди китайских электрокаров и знакомые бренды – Lotus Eletre. Легендарной британской маркой теперь владеет концерн Geely. Кроссовер Eletre выпускается в Ухане. Мощность двигателя 612 л. с., запас хода – 600 км. Цены – от 16 млн до 20 млн рублей. Есть и совсем экстремальная версия мощностью 903 л. с., но на наш рынок такие Лотусы пока попасть не успели.

HiPhi Z Lotus Eletre

Zeekr 001

Самым интересным выглядит Zeekr 001. Но не из-за более низкой цены (5–6 млн рублей), а потому, что электрокар с двигателем в 268 л. с. и батареей емкостью 140 кВт·ч может преодолеть 1000 км! Есть и более мощные Зикры (536 л. с.), которые комплектуются батареей на 100 кВт·ч – такой Zeekr 001 стоит 10 млн и преодолевает «всего» 600 км.

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