Найден самый стильный трейлер в мире
Японская компания Kworks представила новый трейлер Mio Space, который отличается стильным дизайном и функциональностью. Трейлер может использоваться как для кемпинга, так и в качестве дополнительной комнаты для дома.
Mio Space имеет длину 4,9 метра и ширину 2,4 метра. Он оснащен панорамной крышей, которая дает интерьеру естественное освещение и через которую открывается прекрасный вид (если установить его в красивом месте).
Внутри трейлера есть просторная гостиная с диваном, обеденным столом и телевизором. Также есть кухня с плитой, раковиной и холодильником. В задней части трейлера находится спальня с двухспальной кроватью.
Трейлер Mio Space может быть оснащен различными опциями, такими как солнечные панели, система кондиционирования воздуха и душ. Он также может быть оснащен электромобильным зарядным устройством.
Цена трейлера Mio Space начинается от 6 млн иен (около 3,75 млн рублей). Купить трейлер можно и в России – по схеме параллельного импорта.
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Фото: Kworks
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