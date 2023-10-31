Найден самый стильный трейлер в мире

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Японский трейлер Kworks Mio Space: стильный и функциональный

Японская компания Kworks представила новый трейлер Mio Space, который отличается стильным дизайном и функциональностью. Трейлер может использоваться как для кемпинга, так и в качестве дополнительной комнаты для дома.

Трейлер Mio Space
Трейлер Mio Space

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Mio Space имеет длину 4,9 метра и ширину 2,4 метра. Он оснащен панорамной крышей, которая дает интерьеру естественное освещение и через которую открывается прекрасный вид (если установить его в красивом месте).

Трейлер Mio Space
Трейлер Mio Space

Внутри трейлера есть просторная гостиная с диваном, обеденным столом и телевизором. Также есть кухня с плитой, раковиной и холодильником. В задней части трейлера находится спальня с двухспальной кроватью.

Трейлер Mio Space
Трейлер Mio Space

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Трейлер Mio Space может быть оснащен различными опциями, такими как солнечные панели, система кондиционирования воздуха и душ. Он также может быть оснащен электромобильным зарядным устройством.

Цена трейлера Mio Space начинается от 6 млн иен (около 3,75 млн рублей). Купить трейлер можно и в России – по схеме параллельного импорта.

Фото: Kworks

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За РулемКирилл Панов
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