Dongfeng начал продажи стильного и доступного кроссовера

Dongfeng Fengshen SKY EV01 – новый претендент на звание бестселлера

Dongfeng Fengshen SKY EV01 – это новый электрический кроссовер, который недавно был представлен на китайском рынке. Автомобиль предлагается в четырех комплектациях по цене от 121 900 до 139 900 юаней (1,55-1,78 млн рублей).

Внешний вид

Dongfeng Fengshen SKY EV01 имеет стильный и современный дизайн. Передняя часть автомобиля выполнена в минималистичном стиле с узкой решеткой радиатора и заходящими на крылья фарами. Профиль автомобиля отличается четкой линией талии и большими колесными арками. Задняя часть автомобиля имеет сквозные фонари и спойлер.

Длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 4670, 1900 и 1613 мм, колесная база достигает 2775 мм. То есть, по своим габаритам кроссовер сопоставим с Nissan X-Trail.

Интерьер

Интерьер Dongfeng Fengshen SKY EV01 выполнен в футуристическом стиле. Центральная консоль оснащена 10,25-дюймовой приборной панелью и 10,4-дюймовым сенсорным экраном информационно-развлекательной системы. Сиденья автомобиля обшиты тканью или кожей, в зависимости от комплектации.

Технические характеристики

Dongfeng Fengshen SKY EV01 оснащен электродвигателем мощностью 160 кВт и крутящим моментом 310 Нм. Разгон с 0 до 100 км/ч занимает всего 6,9 секунды. В зависимости от комплектации запас хода автомобиля составляет 445 км или 520 км.

Быстрая зарядка с 30% до 80% занимает всего 28 минут.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: Autohome.com.cn