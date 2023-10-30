Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Даже водители со стажем не защищены от риска ДТП из-за несоблюдения этих правил
Даже водители со стажем не защищены от риска ДТП из-за несоблюдения этих правил
Эксперт назвал 5 фатальных ошибок водителей во...
Видеокамеры возьмут «на мушку» слишком медленных водителей
Видеокамеры возьмут «на мушку» слишком медленных водителей
ЦОДД внедряет систему «ПРОСобытие» для контроля...
Toyota Land Cruiser
Рядовым покупателям будет недоступен модернизированный вариант внедорожника Land Cruiser
Toyota подготовила для ООН спецверсию Land...

Dongfeng начал продажи стильного и доступного кроссовера

Dongfeng Fengshen SKY EV01 – новый претендент на звание бестселлера

Dongfeng Fengshen SKY EV01 – это новый электрический кроссовер, который недавно был представлен на китайском рынке. Автомобиль предлагается в четырех комплектациях по цене от 121 900 до 139 900 юаней (1,55-1,78 млн рублей).

9 способов сэкономить на зимней переобувке — выгода до 75%

Внешний вид

Dongfeng Fengshen SKY EV01 имеет стильный и современный дизайн. Передняя часть автомобиля выполнена в минималистичном стиле с узкой решеткой радиатора и заходящими на крылья фарами. Профиль автомобиля отличается четкой линией талии и большими колесными арками. Задняя часть автомобиля имеет сквозные фонари и спойлер.

Длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 4670, 1900 и 1613 мм, колесная база достигает 2775 мм. То есть, по своим габаритам кроссовер сопоставим с Nissan X-Trail.

Интерьер

Интерьер Dongfeng Fengshen SKY EV01 выполнен в футуристическом стиле. Центральная консоль оснащена 10,25-дюймовой приборной панелью и 10,4-дюймовым сенсорным экраном информационно-развлекательной системы. Сиденья автомобиля обшиты тканью или кожей, в зависимости от комплектации.

Технические характеристики

Два новых Changan поступили в продажу

Dongfeng Fengshen SKY EV01 оснащен электродвигателем мощностью 160 кВт и крутящим моментом 310 Нм. Разгон с 0 до 100 км/ч занимает всего 6,9 секунды. В зависимости от комплектации запас хода автомобиля составляет 445 км или 520 км.

Быстрая зарядка с 30% до 80% занимает всего 28 минут.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: Autohome.com.cn

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемКирилл Панов
Поделиться:
Оцените материал:
0