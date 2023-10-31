Toyota презентовала посетителям Tokyo Mobility Show концепты, олицетворяющие будущее мобильности

Люксовый бренд Lexus привез на Tokyo Mobility Show концепт нового электромобиля

Автомобильный салон Japan Mobility Show начал свою работу в Токио. Мероприятие продлится до 5 ноября включительно, более 450 автопроизводителей со всего мира привезли свои новинки. Японские концерны тоже презентовали свои новейшие технологии, включая электромобили и даже концепты летающих транспортных средств.

В частности, Honda представила средство передвижения UNI-ONE, внешне напоминающее инвалидную коляску. В отличие от традиционных электрических колясок, разработка японских специалистов не требует ручного управления. В UNI-ONE применена технология, которая изначально предназначалась для двуногого робота Honda ASIMO.

UNI-ONE

Обладатель исключительных технологий двигателей и полного привода Subaru показала посетителям выставки первую в мире концепцию Air Mobility Concept — автомобиль на воздушной подушке длиной 6 метров и шириной 4,6 метра. Новинка специально была разработана для выставки Mobility Show, уточнили представители компании.

Люксовый бренд Lexus презентовал концепт электромобиля следующего поколения, его выпуск запланирован на 2026 год. Седан типа LF-ZC призван стать моделью, задающей вектор в наработках Toyota в условиях экономического роста и глобального перехода на электромобили.

Subaru Air Mobility Concept

Lexus LF-ZC Mazda Iconic SP

Mazda привезла на Токийский автосалон концепт компактного спортивного автомобиля Iconic SP и подключаемого гибридного автомобиля. У него роторный двигатель, работающий на синтетическом топливе.

Toyota FT-Se

Toyota продемонстрировала две концептуальные модели электромобилей следующего поколения. В моделях обновлены аккумуляторы и применены инновационные методы производства, в своем роде — первые в мире. Это спортивный автомобиль FT-Se и внедорожник FT-3e, даты их выпуска производитель пока не указал.

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Источник: Procrossover.ru

Фото: TASS, japan-mobility-show.com