Туроператоры: отказов от туров в Дагестан нет

События в Махачкале не повлияли на решения туристов посетить республику

Туроператоры – члены Российского союза туриндустрии не фиксируют отказов от туров в Дагестан после событий в Махачкале. Реакция туристов, по их словам, сдержанная, единичное событие не повлияет на популярность региона как туристического направления.

Комментарий специалиста

Оксана Булах, коммерческий директор компании «Алеан»:

«У нас нет аннуляций, не поступали и запросы от туристов на досрочное возвращение. В целом туристов там в это время немного.

Регион не предлагает «праздничный продукт» на ноябрьские, это низкий сезон, поэтому значительного числа бронирований на длинные выходные тоже нет».

Всплеска спроса на отдых в Дагестане в компании ожидают только к летнему сезону.

О сдержанной реакции туристов на события в Махачкале сообщила также руководитель российского направления компании «Туртранс-Вояж» Татьяна Гончар. Она отметила, что разрядило ситуацию то, что аэропорт открыли не через неделю, как было в сообщениях, а уже 31 октября. Коллеги из Дагестана сообщили, что в республике и в самой Махачкале все спокойно, лишь усилены посты на дорогах.

В «Пегас Туристик» рассказали, что закрытие аэропорта Махачкалы не стало для них нерешаемой проблемой и коснулось только одного рейса из Перми. Всем туристам, не вылетевшим 30 октября из Махачкалы, было продлено проживание за счет туроператора.

А с 31 октября аэропорт уже открыт, все рейсы из регионов выполняются по расписанию.

Всего с января по сентябрь турпоток в Дагестан составил 1,28 млн человек, что на 10% больше, чем за тот же период прошлого года.

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Источник: пресс-служба РСТ

Фото: Unsplash