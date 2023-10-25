Вышел трейлер нового фильма о российском туризме

К 30-летию РСТ создан фильм-исследование об истории российского туризма

В этом году Российскому союзу туриндустрии (РСТ) исполняется 30 лет. К этому событию приурочен фильм-исследование «Туризм. Путешествие длиной в 300 лет».

Было желание описать хронику жизни Российского союза туриндустрии за три десятилетия.

Начинается фильм с указа царя Петра I от 1717 года о создании первого в России курорта – Марциальные воды в Карелии. Дальше сюжет проходит через историю Кавказских Минеральных Вод, развитие транспорта от конок до железных дорог, создание первой в стране туристической компании, через отдых царской семьи в Крыму постепенно добирается до туризма в СССР. Далее 90-е и нулевые годы, а в финале – разговор о будущем туризма.

Историю туризма в России рассматривают через воспоминания известных людей и экспертов туристической индустрии. Актеры, журналисты, политики и общественные лидеры вспоминают о том, с какими они сталкивались трудностями при выезде за границу в советское время, как создавались первые частные туристические фирмы и какие приключения им приходилось переживать. Они также рассказывают о том, как иностранцы воспринимали Россию, включая Олимпиаду в Сочи и другие события.

Среди героев фильма телеведущий и путешественник Дмитрий Крылов, актриса Алена Бабенко, искусствовед и телеведущий Михаил Швыдкой, почетный президент РСТ Сергей Шпилько, вице-президент и руководитель Регионального совета РСТ Ольга Санаева, председатель комитета по туризму Москвы Евгений Козлов.

Президент РСТ Илья Уманский считает, что фильм будет интересен как профессионалам, так и обычным туристам. Ведь в нем показано, насколько велик туристический потенциал нашей страны и какие замечательные и преданные делу люди работают в этой отрасли.

Проект поддержали Министерство экономического развития, АНО «Национальные приоритеты», комитет по туризму города Москвы, сервис планирования путешествий по России RUSSPASS.

Генеральным информационным партнером фильма является агентство ТАСС.

Премьерный показ фильма пройдет 16 декабря в московском кинотеатре «Октябрь».

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Источник: РСТ

Видео: Youtube