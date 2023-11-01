#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Сделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
BMW 1502 против «тройки» Жигулей
BMW 1502 против «тройки» Жигулей
«За рулем» развеял миф об отставании...
Разве ж это нарушение? В ГИБДД считают, что да!
Разве ж это нарушение? В ГИБДД считают, что да!
«За рулем» перечислил 7 глупейших нарушений...
Показали первый Москвич 6 с битопливным двигателем
Показали первый Москвич 6 с битопливным двигателем
На Петербургском газовом форуме представили...

Названы сроки открытия еще одной платной дороги в России

В декабре планируется запустить движение по платному обходу Твери

В конце года будет открыто движение по платной дороге обхода Твери на М-11 «Нева». Сейчас на этом участке завершается устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, 70% от запланированного объема уже уложено.

Обход Твери соединит Москву и Санкт-Петербург бесшовным скоростным движением. Движение организуют без светофоров, перекрестков и проезда через населенные пункты. На новой дороге появятся многофункциональные зоны отдыха нового поколения.

9 способов сэкономить на зимней переобувке — выгода до 75%

Аккумуляторы до 5000 рублей можно брать? Проверили!
«После запуска движения по этому участку автомобилисты получат выход с М-11 на Р-132 “Золотое кольцо” и Бежецк. В 2024 году планируется завершить второй этап строительства объекта и открыть движение по всему обходу Твери», – отмечается в сообщении «Автодора».

Источник: Автодор

Фото: https://t.me/avtodorgk

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемПономарева Дарина
Поделиться:
Оцените материал:
0