Названы сроки открытия еще одной платной дороги в России

В декабре планируется запустить движение по платному обходу Твери

В конце года будет открыто движение по платной дороге обхода Твери на М-11 «Нева». Сейчас на этом участке завершается устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, 70% от запланированного объема уже уложено.

Обход Твери соединит Москву и Санкт-Петербург бесшовным скоростным движением. Движение организуют без светофоров, перекрестков и проезда через населенные пункты. На новой дороге появятся многофункциональные зоны отдыха нового поколения.

«После запуска движения по этому участку автомобилисты получат выход с М-11 на Р-132 “Золотое кольцо” и Бежецк. В 2024 году планируется завершить второй этап строительства объекта и открыть движение по всему обходу Твери», – отмечается в сообщении «Автодора».

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Источник: Автодор

Фото: https://t.me/avtodorgk