РСТ: стоимость зарубежных туров снижается

Эксперты объяснили, почему поездки за рубеж становятся дешевле

Эксперты Российского союза туриндустрии (РСТ) объяснили, что укрепление рубля влечет за собой снижение цен на туры и авиабилеты за рубеж. В результате интерес к поездкам в другие страны начинает расти.

Напомним, что в середине августа курс доллара и евро поднимался до 98-100 и 107-110 рублей соответственно, но теперь доллар и евро дешевеют к рублю. Доллар опустился до 92 рублей впервые со 2 августа, а евро стоит 97,7 рублей.

«Для массового туризма психологический барьер по доллару – 100 рублей, по евро – 110. В премиальном туризме гораздо менее чувствительно реагирует на такую разницу, но значительная часть путешественников выбирают бюджетный отдых. В условиях дорогих перелетов и повышения валютных цен на отдельных зарубежных направлениях высокий курс может оказаться дополнительным фактором, который влияет на решение об отдыхе. Нынешний курс можно назвать комфортным, хотя нам бы, конечно, хотелось, чтобы он продолжил снижение, потому что в период недавних наиболее массовых поездок он составлял, например, по евро 86-88 рублей», – сказал вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

Он напомнил, что стоимость туров и авиабилетов напрямую связана с курсом валюты, и если происходит укрепление рубля, то поездки становятся дешевле и доступнее.

Генеральный директор компании «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов также ожидает, что укрепление рубля положительно отразится на продажах туров.

«Конечно, о глобальном укреплении пока речь не идет, но любой откат курса валюты вызывает у туристов желание бронировать – цена в рублях дешевеет. 60 рублей за доллар мы вряд ли увидим, но 90 будет хорошим стимулом продаж. Главное влияние на потребителей оказывает, скорее, не показатель курса валюты к рублю, а его малая волатильность. Когда изменение идет по 2-3% в день, это настораживает, люди просто затихают на некоторое время, пытаясь проанализировать ситуацию. А низкая волатильность более продолжительный период укрепляет в мысли, что можно бронировать», – считает эксперт.

Укрепление рубля способствует тому, что туристы начинают быстрее оплачивать забронированные туры, указывает директор по связям с общественностью компании «Интурист» Дарья Домостроева.

«Обычно сразу надо оплатить 25-50% от стоимости тура, остальное можно внести за неделю-две до даты поездки. Мы заметили, что сейчас люди готовы заплатить за весь тур, не пользуясь отсрочкой, хотя у них есть в запасе один или два месяца. Также отмечаем, что те, кто забронировал тур на Мальдивы, например, в феврале, видя ситуацию с рублем, начинают осторожно запрашивать у агентов еще и какие-то короткие туры на ноябрьские праздники, допустим, в Азербайджан и т.д. Хотя изначально не рассчитывали на вторую поездку до основного отпуска. В целом туристы очень позитивно реагируют на укрепление рубля. При курсе 90 рублей за доллар мы сможем рассчитывать на хорошую кампанию раннего бронирования по Турции, хорошую весну по Эмиратам и такое же завершение сезона по дальнемагистральным зимним направлениям – Шри-Ланке и Таиланду», – говорит эксперт.

Дмитрий Горин рассказал и про другой фактор, который сейчас положительно влияет на спрос в выездном туризме – это расширение авиаперевозок. Из 69 ранее открытых стран с декабря прямыми рейсами можно будет отправиться в 40.

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