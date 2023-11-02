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Магистрали М-12 добавили город и новое название

Правительство продлит платную трассу М-12 «Восток» до Тюмени

Скоростной платной трассе М-12 присвоено название «Восток». Соответствующее решение принято Правительством РФ. Для выполнения решения потребуется переименование двух автотрасс. Имя «Восток» утратила трасса А-375 Хабаровск - Красный Яр - Ариадное - Чугуевка - Находка. Также изменится название дороги М-7 «Волга».

Также решено продлить М-12 до Тюмени.

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«Теперь во всех официальных документах маршрут трассы М-12 «Восток» должен излагаться в новой редакции: Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень», — говорится в сообщении правительства.

В настоящее время протяженность трассы М-12 составляет 811 км, 415 км из них — платные участки. В состав «Востока» войдут несколько уже существующих автодорог, включая участок трассы М-7 «Волга» Казань — Дюртюли. Также в нее будут включены строящиеся участки дороги Р-242, соединяющей Пермь и Екатеринбург, а также автодорога Р-351 от Екатеринбурга до Тюмени.

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Источник: Сайт правительства РФ

Фото: Unsplash

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