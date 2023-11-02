Магистрали М-12 добавили город и новое название
Скоростной платной трассе М-12 присвоено название «Восток». Соответствующее решение принято Правительством РФ. Для выполнения решения потребуется переименование двух автотрасс. Имя «Восток» утратила трасса А-375 Хабаровск - Красный Яр - Ариадное - Чугуевка - Находка. Также изменится название дороги М-7 «Волга».
Также решено продлить М-12 до Тюмени.
«Теперь во всех официальных документах маршрут трассы М-12 «Восток» должен излагаться в новой редакции: Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень», — говорится в сообщении правительства.
В настоящее время протяженность трассы М-12 составляет 811 км, 415 км из них — платные участки. В состав «Востока» войдут несколько уже существующих автодорог, включая участок трассы М-7 «Волга» Казань — Дюртюли. Также в нее будут включены строящиеся участки дороги Р-242, соединяющей Пермь и Екатеринбург, а также автодорога Р-351 от Екатеринбурга до Тюмени.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: Сайт правительства РФ
Фото: Unsplash
Бренд года «За рулем» 2023
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости