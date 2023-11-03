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В России ужесточат требования к содержанию дорог: хватит ли у регионов на это денег?

МВД подготовило новые требования по организации движения и проектированию дорог

Освещение на российских скоростных автомагистралях должно стать обязательным. Так же как и светофоры и специальная пунктирная разметка на диагональных пешеходных переходах. А кнопка вызова зеленого света на переходе должна располагаться на высоте 0,8–1,2 м. Эти и другие требования содержатся в проекте в рамках «регуляторной гильотины», который подготовлен МВД и уже согласован с Минтрансом.

«Требования направлены на обеспечение безопасности дорожного движения, сохранение жизни, здоровья и имущества населения», говорится в пояснительной записке к проекту.
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В МВД подчеркнули, что дополнительных бюджетных расходов на выполнение документа не потребуется. Однако у экспертов на этот счет есть сомнения.

«Если вы хотите, чтобы ГОСТы соблюдались, подкрепляйте это финансированием», – отметил ведущий специалист Дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга Дмитрий Попов. Он считает, что на местах значительную часть обязательных норм будет невозможно (или сложно) реализовать без дополнительных затрат.

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Источник: КоммерсантЪ

Фото: Unsplash

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