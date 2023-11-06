Суд признал, что не Tesla виновата в смертельной аварии
Tesla подала иск к китайскому блогеру, который утверждал, что неисправность Tesla Model Y стала причиной смертельной аварии.
В суде разыгралась ожесточенная баталия. Экспертиза, упомянутая в судебных документах, указывала на то, что институт судебных исследований исключил возможность дефектов в системах управления и торможения Tesla как причину аварии.
55-летний владелец Model Y, выживший в ДТП, утверждал, что не мог остановить электромобиль после разгона до 164 км/ч и считал, что возникла проблема с тормозами. Автомобиль продолжил движение с такой скоростью около 2,6 км, при этом столкнулся с несколькими другими транспортными средствами и сбил четырех пешеходов.
Остановился электрокар только после столкновения с препятствием у дороги. Чудовищная авария попала на видео.
Однако данные с регистратора автомобиля показали, что педаль газа была выжата за пять секунд до аварии, а тормоза задействованы не были.
Инфлюенсеру, против которого подала иск Tesla, было предписано опубликовать публичное извинение на своей странице в социальной сети Douyin и выплатить автопроизводителю 30 000 юаней (4100 долларов) в качестве компенсации за ущерб, нанесенный репутации производителя.
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Видео: YouTube
Источник: Сarscoops.com
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