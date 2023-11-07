Туроператоры рассказали, в каких странах предпочитают отдыхать россияне

РСТ: число турпоездок россиян за рубеж в 2023 году выросло на 50%

Россияне с января по сентябрь совершили 7,06 млн зарубежных туристических поездок, что на 50,2% больше, чем за тот же период 2022 года (4,7 млн), но вдвое меньше, чем в допандемийном 2019 году (14,2 млн).

Рост выездного турпотока за первые три квартала года оказался почти рекордным: выше он был только в 2017 году – 54% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Общее число выездов за рубеж по различным целям, в том числе и туристическим, с января по сентябрь составило 21 млн. Это на 20,7% больше, чем за девять месяцев 2022 года (17,4 млн). Правда, пока показатели выездного туризма далеки от допандемийного уровня. В 2019 году число турпоездок за рубеж за первые три квартала составило 14,2 млн, а выезд со всеми целями – 35,2 млн.

Тройка лидирующих направлений:

Турция - 3,4 млн поездок (+24%)

ОАЭ - 922,6 тыс. (+68%)

Египет - 739,2 тыс. (+50,7%).

Вернулись в ведущую «десяку» Таиланд (519,7 тыс.) и Китай (135,9 тыс.), ушли Мальдивы и Сербия. Среди пяти входивших в рейтинг в прошлом году стран СНГ Армения (335,9 тыс.), Узбекистан (121,9 тыс.), Азербайджан (116,9 тыс.) и Казахстан (113,3 тыс.) сохранили позиции, а Киргизия опустилась на 13-е место. И впервые в топ-10 направлений российского туризма вошла Куба (93,9 тыс.).

Комментарий специалиста

Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ):



«В сложившейся ситуации туристический рынок приспосабливается к обстоятельствам: рост показывают те страны, куда выполняются прямые рейсы из России. На пограничном контроле в российских аэропортах для статистики фиксируется первый пункт посадки самолета независимо от того, куда на самом деле направляется человек – даже если в его билете указана конечная точка маршрута.



Поэтому в данных Пограничной службы РФ по итогам девяти месяцев выезд в те страны, куда российские туристы летят стыковочными рейсами, обозначен нулями».

В результате, по его словам, в рейтинг туристических направлений не попадают практически все европейские страны, хотя поток туда отнюдь не нулевой.

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Источник: РСТ

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