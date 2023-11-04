Сколько стоила самая дорогая путевка в октябре?

Самыми дорогими направлениями октября стали Санкт-Петербург и Дубай

Сервис путешествий OneTwoTrip опубликовал рейтинг самых дорогих бронирований отелей в октябре 2023 года.

Лидером стал Дубай, где двое взрослых провели 15 дней в пятизвездочной гостинице без питания, потратив на это 2,138 миллиона рублей.

На втором месте оказался Сингапур, где два туриста отдыхали 21 день в «пятерке», заплатив 1,071 миллиона рублей. Третье место занял Лондон, где россиянин провел 23 дня в четырехзвездочной гостинице, потратив 770 тысяч рублей.

В России стоимость туров значительно ниже, чем заграницей. Однако двое туристов в культурной столице Санкт-Петербурге оставили за 23 дня в пятизвездочной гостинице с трехразовым питанием 675 тысяч рублей.

Также в десятку самых дорогих туров также вошли Мальдивы (9 дней в «пятерке» с завтраками за 745 тысяч рублей), Сейшелы (4 дня на острове Маэ в гостинице категории пять звезд за 715 тысяч рублей), Адлер (6 дней в отеле категории пять звезд с завтраками за 381,6 тысячи рублей), Москва (7 дней в «пятерке» за 336 тысяч рублей) и Казань (две недели в «пятерке» за 256 тысяч рублей).

Источник: РИА Новости

Фото: Unsplash