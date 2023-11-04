#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Land Rover Defender SVX 2024
Готов к любым условиям: новый Land Rover Defender SVX 2024
Появились новые шпионские фотографии активных...
Forthing T5 Evo
Выглядит дороже, чем стоит: представлен новый кроссовер
Обновленные кроссоверы Forthing T5 Evo обладают...
Dongfeng ix7
«Автотор» тайно собрал партию новых кроссоверов для России
На калининградском «Автоторе» собрали партию...

Сколько стоила самая дорогая путевка в октябре?

Самыми дорогими направлениями октября стали Санкт-Петербург и Дубай

Сервис путешествий OneTwoTrip опубликовал рейтинг самых дорогих бронирований отелей в октябре 2023 года.

Лидером стал Дубай, где двое взрослых провели 15 дней в пятизвездочной гостинице без питания, потратив на это 2,138 миллиона рублей.

На втором месте оказался Сингапур, где два туриста отдыхали 21 день в «пятерке», заплатив 1,071 миллиона рублей. Третье место занял Лондон, где россиянин провел 23 дня в четырехзвездочной гостинице, потратив 770 тысяч рублей.

9 способов сэкономить на зимней переобувке — выгода до 75%

Туристическая Россия: лучшие маршруты и новости для путешественников

В России стоимость туров значительно ниже, чем заграницей. Однако двое туристов в культурной столице Санкт-Петербурге оставили за 23 дня в пятизвездочной гостинице с трехразовым питанием 675 тысяч рублей.

Также в десятку самых дорогих туров также вошли Мальдивы (9 дней в «пятерке» с завтраками за 745 тысяч рублей), Сейшелы (4 дня на острове Маэ в гостинице категории пять звезд за 715 тысяч рублей), Адлер (6 дней в отеле категории пять звезд с завтраками за 381,6 тысячи рублей), Москва (7 дней в «пятерке» за 336 тысяч рублей) и Казань (две недели в «пятерке» за 256 тысяч рублей).

Источник: РИА Новости

Фото: Unsplash

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемЛежнин Роман
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0