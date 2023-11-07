Ростов-на-Дону и Крым свяжет новая железная дорога

Новая железная дорога от Ростова до Крыма пройдет через Запорожскую область

Балицкий: началось строительство железной дороги, которая свяжет Ростов и Крым

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что началось строительство железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым и пройдет в том числе по территории Запорожской области. Строительство новой железнодорожной ветки повысит безопасность перевозок и положительным образом скажется на развитии экономики региона, подчеркнул глава Запорожья.

Реализация проекта началась со стороны Донецка. Железная дорога будет проходить от Акимовки до Ростова через Бердянск и Мариуполь.

«Этот проект уже начат. Акимовка ниже Мелитополя, юго-западнее находится, как раз железнодорожный узел, с которого пойдет строительство», — рассказал Балицкий.

Он также отметил, что существующая сейчас дорога не только небезопасна, но и устарела. А новая ж/д магистраль решит вопрос с вывозом зерна, железной руды, лома, угля и многих элементов на континент.

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Источник: РИА Новости

Фото: Лев Федосеев/ТАСС