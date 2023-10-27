#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Сделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Volvo EM90Электрокар EM90 стал воплощением технологического прогресса Volvo за 70 лет
Volvo запустила рекламную кампанию с тизерами...
Честь самурая: технический директор Toyota признал провал водородного седана MiraiЧесть самурая: технический директор Toyota признал провал водородного седана Mirai
Хироки Накадзима: Toyota начнет разработки...
В Египте все спокойно? Стоит ли сейчас россиянам ехать отдыхать в эту странуВ Египте все спокойно? Стоит ли сейчас россиянам ехать отдыхать в эту страну
Посол Египта в РФ: египетские курорты безопасны...

Между ОАЭ и Индией появится подводная железная дорога

СМИ: протяженность подводной железной дороги составит почти 2 тысячи километров

Через Индийский океан проляжет подводная железная дорога. Если быть более точным, гигантская ветка должна через Аравийское море соединить две страны – ОАЭ и Индию. Конечные станции будут находиться в морских портах этих двух стран – это, соответственно, Эль-Фуджайра и Мумбаи.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

И пассажирские, и грузовые составы смогут преодолеть расстояние в 1900 км всего за два часа, пишет источник со ссылкой на СМИ ОАЭ. Однако тут же выражает сомнение: чтобы развивать такую скорость, поездам нужно двигаться по вакуумной трубе или в серьезно разреженном воздухе.

Впрочем, пока можно предполагать все, что угодно – технические подробности проекта на данный момент не разглашаются; известно лишь, что началась разработка. Если проект будет реализован, скорость подводного путешествия между указанными странами сравнится со скоростью перелета на самолете. Или даже слегка превзойдет ее.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Автопоток

Фото: Автопоток, Unsplash

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 3
Поделиться:
Оцените материал:
0