Между ОАЭ и Индией появится подводная железная дорога

СМИ: протяженность подводной железной дороги составит почти 2 тысячи километров

Через Индийский океан проляжет подводная железная дорога. Если быть более точным, гигантская ветка должна через Аравийское море соединить две страны – ОАЭ и Индию. Конечные станции будут находиться в морских портах этих двух стран – это, соответственно, Эль-Фуджайра и Мумбаи.

И пассажирские, и грузовые составы смогут преодолеть расстояние в 1900 км всего за два часа, пишет источник со ссылкой на СМИ ОАЭ. Однако тут же выражает сомнение: чтобы развивать такую скорость, поездам нужно двигаться по вакуумной трубе или в серьезно разреженном воздухе.

Впрочем, пока можно предполагать все, что угодно – технические подробности проекта на данный момент не разглашаются; известно лишь, что началась разработка. Если проект будет реализован, скорость подводного путешествия между указанными странами сравнится со скоростью перелета на самолете. Или даже слегка превзойдет ее.

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Источник: Автопоток



Фото: Автопоток, Unsplash