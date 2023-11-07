Специалисты Tesla разрабатывают новации, позволяющие снизить себестоимость электрокаров

Reuters: Tesla наладит в ФРГ выпуск бюджетных электромобилей за 2, 5 млн рублей

Tesla намерена наладить выпуск бюджетных электромобилей на своем заводе в окрестностях Берлина. Об этом агентству Reuters сообщил осведомленный источник.

По его словам, стоимость автомобиля будет составлять порядка 25 тысяч евро, или 26,8 тысяч долларов (почти 2,5 млн рублей). Собеседник агентства не уточнил сроки запуска производства, а в самой американской компании Tesla отказались комментировать эту информацию.

Reuters ссылается на опросы, согласно которым, одним из факторов сдерживания популяризации этого вида транспорта в Европе и США является его высокая стоимость. Согласно исследованию компании JATO Dynamics, средняя розничная цена электромобиля в Европе в первой половине 2023 года составляла более 65 тысяч евро или примерно 69,8 тысяч долларов (6,493 млн рублей по текущему курсу). Для сравнения — в Китае цена на электромобиль составляет порядка 31 тысячи евро или примерно 33,3 тысячи долларов — чуть более 3 млн рублей.

Ранее Reuters сообщало, что Tesla разрабатывает новации, которые позволят отливать под давлением почти всю нижнюю часть электромобиля. Такая технология ускорит производство машин и, как следствие — снизит себестоимость.

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Источник: Tass.ru

Фото: Unsplash