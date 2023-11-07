Вице-премьер рассказал, что думает о покупке электрокара

Александр Новак признался, что сейчас задумывается о покупке электрокара, раньше – нет

На выставке-форуме «Россия» в Москве заместитель председателя Правительства Александр Новак поделился мыслями о возможности приобретения электромобиля.

Он признал, что ранее электрокары не привлекали его внимания, сегодня его интерес к ним растет. Связано это с появлением и расширением зарядной инфраструктуры в России, а также с программой правительства для развития этой инфраструктуры.

Вице-премьер подчеркнул, что в настоящее время в России уже существует около 2,5 тыс. зарядных станций, но это только начало. И здесь не учтены зарядки, доступные в общественных местах.

Правительство России стремится к доведению числа зарядных станций для электротранспорта до 30 тысяч в ближайшие годы.Александр Новак выразил уверенность в росте доли электромобилей в России, но при этом подчеркнул, что автомобили с двигателем внутреннего сгорания все равно будут популярны.

Сейчас Правительство России активно работает над развитием инфраструктуры для электромобилей. В частности, в сентябре было поручено исследовать вопрос снижения стоимости подключения зарядных станций к сетям.

Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ в Москве открылась 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года.

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Источник: РИА Новости