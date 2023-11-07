Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Lada Aura, Iskra, e-Largus – когда их ждать?
Lada Aura, Iskra, e-Largus – когда их ждать?
Lada Iskra – в начале 2025 года: АВТОВАЗ...
На заводе Haval могут наладить установку двигателей от китайского внедорожника Tank на Aurus
На заводе Haval могут наладить установку двигателей от китайского внедорожника Tank на Aurus
Эксперт: установка на Aurus двигателя от Tank...
Еще один китайский производитель намеревается выйти на рынок России — это Livan
Еще один китайский производитель намеревается выйти на рынок России — это Livan
Livan анонсировал продажи электрокара на рынке...

Вице-премьер рассказал, что думает о покупке электрокара

Александр Новак признался, что сейчас задумывается о покупке электрокара, раньше – нет

На выставке-форуме «Россия» в Москве заместитель председателя Правительства Александр Новак поделился мыслями о возможности приобретения электромобиля.

Он признал, что ранее электрокары не привлекали его внимания, сегодня его интерес к ним растет. Связано это с появлением и расширением зарядной инфраструктуры в России, а также с программой правительства для развития этой инфраструктуры.

Вице-премьер подчеркнул, что в настоящее время в России уже существует около 2,5 тыс. зарядных станций, но это только начало. И здесь не учтены зарядки, доступные в общественных местах.

9 способов сэкономить на зимней переобувке — выгода до 75%

Exeed готовит для России пять новинок в следующем году

Правительство России стремится к доведению числа зарядных станций для электротранспорта до 30 тысяч в ближайшие годы.Александр Новак выразил уверенность в росте доли электромобилей в России, но при этом подчеркнул, что автомобили с двигателем внутреннего сгорания все равно будут популярны.

Сейчас Правительство России активно работает над развитием инфраструктуры для электромобилей. В частности, в сентябре было поручено исследовать вопрос снижения стоимости подключения зарядных станций к сетям.

Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ в Москве открылась 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года.

Источник: РИА Новости

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемАлексеева Елена
Фото:За Рулем
Количество просмотров 1
Фото:За Рулем
Поделиться:
Оцените материал:
0