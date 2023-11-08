Прогноз: сколько электрокаров будет в России через 12 лет

«Коммерсант»: в 2035 году электромобили в России займут 25% рынка

В 2035 году, согласно прогнозу консалтинговой компании B1 (ранее известной как Ernst & Young), доля электромобилей на российском рынке достигнет 25%. В настоящее время такой уровень уже есть в Китае, лидере этого сегмента.

Впрочем, ряд аналитиков считает, что Россия может достичь этой цели даже быстрее, учитывая последние технологические достижения в сфере электромобильности. Создание двигателей внутреннего сгорания (ДВС) на уровне лучших мировых аналогов требует сложных и дорогостоящих процессов, в то время как сократить технологический разрыв в электромобильности проще.

Согласно прогнозу B1, к 2030 году продажи электромобилей в России достигнут 220 тысяч единиц, что составит 12% рынка. В оптимистичном сценарии, в 2035 году продажи достигнут 483 тысяч электромобилей (25% рынка). Тем не менее, эксперты предупреждают, что до 2030 года рост будет медленным и для ускорения потребуется время. По данным «Автостата», с января по октябрь текущего года в России было продано 10,5 тысяч электромобилей, что составляет всего 1,26% от рынка новых легковых автомобилей РФ.

Успех в этой области зависит от развития инфраструктуры, включая количество зарядных станций, которые можно построить в кратчайшие сроки, а также стоимости электричества на быстрых зарядных станциях.

Эксперты выделяют факторы, способствующих развитию сферы электромобильности, таких как господдержка для покупки электромобилей, локализация производства, включая производство батарей, что способствует снижению стоимости самых дорогих компонентов и в итоге снизит цену самих электрокаров.

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Источник: «Коммерсант»

Фото: «Москвич»