Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SWM G01F
Объявлены цены на три новые модели SWM калининградской сборки
«Автотор» раскрыл цены на три кроссовера SWM:...
Тропиков в России не будет: Субботин опроверг прогнозы о доле рынка электрокаров в РФ в 25%
Тропиков в России не будет: Субботин опроверг прогнозы о доле рынка электрокаров в РФ в 25%
Субботин назвал три причины, из-за которых в РФ...
Молодой семье с ребенком дадут 1 млн руб. на покупку нового авто
Молодой семье с ребенком дадут 1 млн руб. на покупку нового авто
В России хотят ввести семейный сертификат на...

Прогноз: сколько электрокаров будет в России через 12 лет

«Коммерсант»: в 2035 году электромобили в России займут 25% рынка

В 2035 году, согласно прогнозу консалтинговой компании B1 (ранее известной как Ernst & Young), доля электромобилей на российском рынке достигнет 25%. В настоящее время такой уровень уже есть в Китае, лидере этого сегмента.

Впрочем, ряд аналитиков считает, что Россия может достичь этой цели даже быстрее, учитывая последние технологические достижения в сфере электромобильности. Создание двигателей внутреннего сгорания (ДВС) на уровне лучших мировых аналогов требует сложных и дорогостоящих процессов, в то время как сократить технологический разрыв в электромобильности проще.

Согласно прогнозу B1, к 2030 году продажи электромобилей в России достигнут 220 тысяч единиц, что составит 12% рынка. В оптимистичном сценарии, в 2035 году продажи достигнут 483 тысяч электромобилей (25% рынка). Тем не менее, эксперты предупреждают, что до 2030 года рост будет медленным и для ускорения потребуется время. По данным «Автостата», с января по октябрь текущего года в России было продано 10,5 тысяч электромобилей, что составляет всего 1,26% от рынка новых легковых автомобилей РФ.

9 способов сэкономить на зимней переобувке — выгода до 75%

Hongguang Macaron MINI: по мотивам вкусного печенья

Успех в этой области зависит от развития инфраструктуры, включая количество зарядных станций, которые можно построить в кратчайшие сроки, а также стоимости электричества на быстрых зарядных станциях.

Эксперты выделяют факторы, способствующих развитию сферы электромобильности, таких как господдержка для покупки электромобилей, локализация производства, включая производство батарей, что способствует снижению стоимости самых дорогих компонентов и в итоге снизит цену самих электрокаров.

Источник: «Коммерсант»

Фото: «Москвич»

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0