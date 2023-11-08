Тропиков в России не будет: Субботин опроверг прогнозы о доле рынка электрокаров в РФ в 25%

Субботин назвал три причины, из-за которых в РФ электрокары не будут популярны

Россия является страной рискованного земледелия, именно по этой причине электрокары не будут популярны у нас, в отличие от Европы и США. Такое мнение одному из авторитетных изданий «За рулем» выразил автор и ведущий программы Минтранс Вячеслав Субботин.

Комментируя прогноз «Коммерсанта» о том, что к 2035 году доля электромобилей на российском рынке достигнет 25%, эксперт назвал его «фантазией». Аналитики «Коммерсанта» сослались на внутренние продажи Китая и убеждены, что Россия тоже может достичь таких показателей.

«Дело в том, что есть такой термин — страна рискованного земледелия. Это значит, что в России зима длится несколько месяцев, а для батареи минусовые температуры чреваты быстрым разрядом. Если одного хода электрокара хватает, условно говоря, на 200 км, то в условиях российской зимы он сократится до 20 километров», — объясняет собеседник издания.

Вторая причина, по которой электромобили не будут так популярны в России, как за рубежом, это отсутствие инфраструктуры, речь идет о зарядных станциях. В США, где распространено частное строение, с этим нет никаких проблем. Но в России никто не станет перекидывать провод с верхних этажей многоэтажных домов для подзарядки электрокара, констатирует Субботин.

И третья причина – заряжать электрокар долго и дорого. Батарея заряжается очень долго и не может конкурировать с заправкой топливного бака, на заправку которого нужно несколько минут, подчеркивает Субботин.

«А потеря времени для любого автовладельца очень критична при нынешнем ритме жизни. К тому же стоимость электроэнергии дороже, чем заправка бензином, примерно 20-30 рублей стоит один киловатт-час на заправках. Дорога в Петербург, например, обойдется на электромобиле в 1000 рублей, а на бензиновом — 700 рублей», – уточняет эксперт.

Вполне вероятно, что что-то изменится к 2035 году в плане присутствия электромобилей на российском рынке, но погода в России не изменится никогда – «тропиков у нас не будет», резюмировал Субботин.

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