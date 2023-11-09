Чтоб стимулировать спрос: для покупателей электрокаров готовят льготы
В правительство поступил законопроект, согласно которому покупатели электромобилей наделяются правом получения налогового вычета. С инициативой выступил депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Георгий Арапов.
По мнению парламентария, «при приобретении транспортного средства, оснащенного исключительно электрическим двигателем, на территории РФ», покупатель сможет вернуть 13% от суммы расходов.
Если закон будет принят, то это будет стимулировать людей покупать авто с электрическими двигателями, которые, в числе прочего, наносят меньший вред окружающей среде, уверен депутат.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что, согласно статистике, «по состоянию на 2019 год сжигание топлива в транспорте составило около 15% от всех выбросов парниковых газов».
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Источник: Прайм
Фото: Depositphotos, Unsplash
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