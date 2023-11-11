Новый поезд Деда Мороза отправился в двухмесячное путешествие по России

РЖД представили новый поезд Деда Мороза: за 2 месяца он проедет через 80 городов

Из Великого Устюга в новогоднее путешествие через всю Россию 11 ноября отправится новый поезд РЖД. Согласно маршруту, поезд Деда Мороза в ходе двухмесячного путешествия сделает остановки с праздничной программой более чем в 80 российских городах. Новый год состав встретит в Петрозаводске. В Москву поезд прибудет 13 января.

Поезд Деда Мороза

«Поезд представляет собой передвижную резиденцию, оформленную в зимней тематике. В этом году в резиденцию войдут «вагон-приемная» Деда Мороза, «вагон-кукольный театр» для проведения представлений, «вагон-лавка» с северными сувенирами, «вагон-буфет» и «вагон-ресторан» для проведения чаепитий, а также спальные вагоны для команды помощников главного волшебника», - сообщается на сайте РЖД.

Поезд Деда Мороза

Поезд Деда Мороза Поезд Деда Мороза

Продажи билетов на посещение мероприятий в поезде Деда Мороза откроются за 30 дней до момента прибытия состава в конкретный город.

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Источник: РЖД

Фото: АГН "Москва"