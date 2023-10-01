РЖД запустит по России юбилейный поезд

В честь своего 20-летия «РЖД» оформили специальный поезд Москва-Казань

В честь праздника будет запущен уникальный поезд, оформленный в стиле железных дорог России.

Юбилейный поезд РЖД

Поезд отправится из Москвы в Казань и обратно. В составе этого юбилейного поезда будет 20 вагонов, включая 18 вагонов с купе, в том числе два штабных вагона, и два вагона-ресторана.

Юбилейный поезд РЖД

Каждый из вагонов будет украшен информацией о 16 железнодорожных магистралях, простирающихся от Калининграда до Сахалина. Пассажиры смогут узнать о истории строительства и развития каждой дороги, основных показателях и крупнейших городах, расположенных на их территории.

Юбилейный поезд РЖД

Особое внимание будет уделено штабным вагонам, где пассажиры смогут ознакомиться с общей информацией об ОАО «РЖД», а также узнать о самых значимых проектах, реализованных компанией с 2003 года. Здесь будут представлены интересные факты, связанные с деятельностью компании и ее вкладом в развитие железнодорожного транспорта в России.

Источник: РИА Новости

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»