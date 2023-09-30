«60 часов "За рулем"»: как и для чего придумали самый жесткий тест-драйв

За почти два десятилетия в скоростном тесте-марафоне поучаствовали десятки автомобилей. В общей сложности они проехали около полумиллиона километров.

Продолжаем цикл материалов, посвященных 95-летию журнала «За рулем».

Часовой механизм

Скорость, комфорт, вместительность очень волнуют любого покупателя автомобиля. Но куда больше – надежность. Именно на оценку надежности и был направлен тест, который мы придумали еще в 2005 году.

На рынке с каждым годом появлялось все больше новых моделей. Мы решили отбирать для испытаний лишь те, что произведены в России, – как самые популярные и массовые. Тем более, что российскими тогда становилось множество разных иномарок, выпуск которых налаживали по всей стране.

Нам важно было не только придумать жесткие условия испытаний, но и сделать их такими, чтобы оценку можно было давать максимально объективно.

Испытывать машины решили 60 часов – по 12 часов на протяжении пяти дней. А основным этапом теста сделали движение по скоростному кольцу Дмитровского полигона на максимальной скорости. Вернее, в режиме «педаль в пол». Кстати, учитывая рельеф скоростной дороги, на спусках машины шли со скоростью выше паспортной максималки.

Основной этап теста – движение на максимальной скорости, с предельными нагрузками двигателей и трансмиссий.

Остановки – только для дозаправки автомобилей и смены водителей, чтобы накатать максимально возможный за 60 часов пробег. Поэтому за время теста на одометрах машин прибавлялось по 8000-12 000 км (в зависимости от средней скорости).

На заднем сиденье испытуемых катались водоналивные манекены массой по 75 кг каждый.

На таких скоростях расход топлива был гигантским. Скажем, 150-сильный Citroen C4 потреблял в среднем 19,7 л/100 км. На подобных автомобилях и смена водителя до дозаправки длилась примерно полтора часа. А вот медленный и экономичный Renault Logan с двигателем 1,4 л на одном баке даже в режиме «педаль в пол» ехал больше трех часов.

Автомобили останавливались лишь для дозаправки и смены водителя.

Грузи больше, езжай дальше

Движение на максимальной скорости позволяло по полной нагрузить не только двигатель и трансмиссию. Скоростная дорога полигона по покрытию представляла собой не свежую федеральную трассу, а скорее местное российское шоссе с характерными для подобных дорог трещинами, канавками и небольшими выбоинами. Это позволило нагружать и подвески.

Со временем нам даже приходилось огораживать конусами участки с наиболее глубокими выбоинами. Так было больше шансов сберечь шины, которым на таких скоростях и без того доставалось.

Для сравнения мы использовали шины двух производителей. Каждый вечер после финиша покрышки придирчиво осматривали, замеряли глубину протектора. А после испытаний подводили общие итоги ходимости шин в экстремальных режимах.

Проводили и инструментальные замеры всех участников. До и после теста замеряли разгонную и тормозную динамику, выбег автомобилей. Это позволяло оценить, как тест повлиял на паспортные характеристики. Результаты получали интересные.

Шины не всегда выдерживали предельные нагрузки. Замена прямо на трассе – и вновь в путь.

Например, Волга ГАЗ-31105 с двигателем Chrysler после 60-часовых испытаний заметно прибавила в динамике. Разгон до 100 км/ч снизился с 13,1 с до 10,9 с, а максималка выросла со 173 км/ч до 184 км/ч. Обкаталась, «притерлась» трансмиссия!

Каждый день контролировали и расход масла. И, конечно, фиксировали все, даже самые мелкие неисправности автомобилей. По принятому нами регламенту ремонт на месте не должен был занимать более часа. В противном случае автомобиль снимали с испытаний.

Еще труднее

С каждым годом мы усложняли программу испытаний. Движение на максимальной скорости по-прежнему занимало большую часть отведенных 60 часов. Но к нему добавляли не менее интересные и жесткие тесты.

Мы часами трясли автомобили на булыжном кольце. Вот уж где подвески работали всерьез! Ввели и тесты на экстремальное торможение для оценки эффективности нагретых тормозов и их износа по итогам испытаний.

«Жертвы» испытаний на булыжном кольце.

Добавили движение по грунтовой дороге. На ней мы оценивали работу подвесок и проходимость автомобилей. Последнюю особенно интересно было оценивать после дождя на затяжных подъемах. Такой тест оказывался очень важен для полноприводных автомобилей.

Участок грунтовой дороги после дождя.

Движение по сухой грунтовке помогало проверить стойкость уплотнений салона и багажника к проникновению пыли. Кстати, к внедорожникам УАЗ Патриот, Nissan Terrano и Great Wall Hover на отдельных этапах испытаний мы пристегивали еще и прицепы с балластом по 500 кг.

Внедорожники на отдельных этапах испытаний догружали прицепами с балластом в полтонны.

В 2017 году по разным обстоятельствам испытания проводили уже осенью. В первый же день выпал ранний снег, подкорректировавший программу.

Вместо движения в режиме «педаль в пол» мы ездили на более низких скоростях, но и на более низких передачах — специально нагружали двигатели и трансмиссии. Мокрый снег усложнил испытания на грунтовке. Добавили и езду по горной дороге, которая позволила дополнительно нагрузить подвеску и рулевое управление.

Дополнительные испытания: на осеннюю грунтовку выпал ранний снег.

Суммы технологий

За эти годы бывало всякое. Не все участники теста доезжали до финиша. Серьезная авария за все время была лишь одна. Избежать столкновения на скорости около 180 км/ч с выскочившей на дорогу косулей не удалось. К счастью, за рулем FIAT Linea сидел один из самых опытных наших испытателей, а подушки безопасности автомобиля сработали штатно.

Тест «60 часов "За рулем"» вызвал большой интерес и у производителей. Уже со второго марафона к нам постоянно приезжали не только маркетологи, но и инженеры. Некоторые даже проводили с нами все пять дней испытаний. Мы этому всегда только радовались: ведь гости своими глазами видели нашу объективность.

Как результат, итоги теста влияли на решения производителей. Один из самых запоминающихся случаев: введение в технологию производства Renault Logan дополнительного контроля затяжки гаек регулировочных винтов клапанов. Фирма сделали это после того, как на тесте первого Логана одна из гаек ослабла. Неисправность устранили минут за двадцать, и автомобиль снова ушел на трассу.

Единственная серьезная авария за всю историю теста: столкновения с косулей избежать не удалось. Жалко и зверя, и машину.

После нашего теста компания Hyundai серьезно задумалась о перенастройке задней подвески первого Solaris, которая далеко не идеально работала на высоких скоростях. В результате подвеску модернизировали, автомобили перестали вызывать у нас и у первых покупателей нарекания.

Для этого мы и придумали и долгие годы проводили наш самый жесткий тест — «60 часов "За рулем"».

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