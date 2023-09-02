«60 часов "За рулем"» и другие наши супертесты: только хардкор!

«За рулем» — первый журнал, который стал плотно сотрудничать с Дмитровским полигоном. И началось это более полувека назад.

Продолжаем цикл материалов, посвященных 95-летию журнала «За рулем».

А так можно было?

В самом начале 1970-х «За рулем» испытывал новый ижевский Москвич-412. Который, кстати, работая в редакции, за год прошел 60 тысяч километров.

Именно тогда к оценке автомобиля привлекли специалистов Дмитровского полигона. Их знания, профессиональные методики и аппаратура помогли журналистам исследовать и оценить новинку всесторонне.

Сотрудники редакции жадно впитывали опыт профессиональных испытателей. И все чаще использовали его, оценивая новые отечественные автомобили.

В 1971 году «За рулем» испытывал на полигоне Москвич-412 производства Ижевского автозавода.

Для большинства советских автолюбителей разгонная динамика автомобиля была не так важна, как экономичность. Особенно после подорожания вдвое бензина в начале 1980-х.

Именно тогда редакция и провела первый профессиональный тест на экономичность. Опять же с использованием полигоновских методик и профессиональной аппаратуры. Испытания провели на самом популярном и массовом автомобиле – ВАЗ-2101.

Первые тесты на экономичность редакция провела на Жигулях ВАЗ-2101 в начале 1980-х.

В программу тестов на экономичность включили и специальные испытания: езду со сниженным давлением в шинах и с багажником на крыше, создающим на высоких скоростях дополнительное аэродинамическое сопротивление.

Интересно ведь узнать: насколько эти факторы влияют на расход топлива? Позже мы провели аналогичную работу уже на другом популярном отечественном автомобиле – Лада Самара ВАЗ-2114.

Перед тестами на экономичность надо проверить не только давление в шинах, но и углы установки колес.

Наш автопарк

За долгие годы мы гоняли по дорогам полигона самые разные автомобили. Испытывали здесь все отечественные новинки. А потом и все импортные машины, появляющиеся на нашем рынке: от демократичных массовых до эксклюзивных представительских и спортивных моделей.

Такие машины купить могли немногие. Но настоящим автомобильным фанатикам всегда интересно понять: за что же просят огромные деньги. И как аристократы автомобильного мира ведут себя в реальных условиях, на разных дорогах?

Самые необычные тесты из тех, что мы проводили на полигоне: испытания развозных фургонов, загруженных почти до полной массы, больших городских автобусов отечественных заводов.

Мы выводили на дороги полигона даже ретроавтомобили! Самый древний из них – Ford T 1913 года выпуска!

Любой тест начинается с замеров снаряженной массы автомобиля.

Быстрее, послушней, дешевле

С тех далеких времен наше сотрудничество с полигоном стало постоянным. Для тестов мы использовали разные испытательные дороги, профессиональные методики и аппаратуру. Все это позволяет дать наиболее полную и объективную оценку автомобилей и их комплектующих.

На специальной динамометрической дороге, построенной так, чтобы даже ветер минимально влиял на результаты замеров, мы оценивали разгонную и тормозную динамику автомобилей.

Комплекс спецдорог использовали для тестов на управляемость. В частности, упражнение «переставка» имитирует резкое, экстренное изменение полосы движения. А скорость при этом предельно точно фиксирует измерительная аппаратуры.

Замеры разгонной и тормозной динамики, шумов и иных параметров автомобиля проводят на динамометрической дороге полигона.

Управляемость мы оценивали на специальных тестах. Например, сравнивали поведение автомобилей с обычной и предельной (полной) загрузкой. Очень интересные получали результаты.

Упражнение «переставка» — тест на управляемость на комплексе спецдорог.

Полигонные дороги и методики позволяют точно и объективно сравнивать и экономичность автомобилей в разных режимах: от езды на предельных скоростях и с предельными нагрузками двигателей до имитации городского движения. Так мы сравнивали машины одной модели, но с моно- или полным приводом, с разными коробками передач – механической, автоматом, роботизированной.

Очередные «жертвы» на семикилометровом булыжном кольце.

На дорогах полигона можно поездить по льду даже летом! Для этого есть на спецдорогах участок с базальтовым покрытием.

А уж сколько километров на разных машинах мы проехали по булыжному кольцу! Протрясли больше сотни автомобилей и вдоволь натряслись сами.

Работа с огоньком

Совместно со специалистами Дмитровского полигона мы провели десятки спецтестов. Испытывали, например, запчасти разных производителей. Скажем, амортизаторы, оценивая не только управляемость, но и (с помощью профессиональной аппаратуры) вибронагруженность автомобиля на дорогах с разными покрытиями.

Интересные результаты получили, тестируя на полигоне передние тормозные колодки разных производителей для самых популярных автомобилей. Для испытаний по программе, разработанной совместно со специалистами полигона, мы использовали приборы для измерения замедления, усилия на педали тормоза и температуры тормозных колодок и дисков. Испытания были настолько жесткими, что некоторые (не самые хорошие) колодки горели. В прямом смысле!

До такого состояния мы доводили тормозные колодки на тестах.

Часы и километры

Самыми масштабными спецтестами стали наши ресурсные испытания – «60 часов "За рулем"». Первые мы провели почти два десятилетия назад. В программу испытаний, во время которых машины проходили в среднем по 10 тысяч километров, входила езда с предельными нагрузками – многочасовое движение по скоростному кольцу полигона на максимальной скорости.

В рамках «60 часов» мы тестировали тормоза, замеряли расход топлива и масла, гоняли машины по булыжнику и грунтовым дорогам. Все это помогало оценивать и сравнивать надежность машин, а заодно износ шин в экстремальных режимах и прочие важные параметры автомобилей.

Пит-стоп с дозаправкой и фиксацией параметров автомобиля во время теста «60 часов "За рулем"».

Скажем, езда по грунтовым дорогам позволяла понять, насколько салоны и багажники защищены от пыли, а вывешиванием машин проверяли жесткость кузовов.

Испытания внедорожников на грунтовой дороге.

Многие автомобили, участвующие в наших тестах и прошедшие по дорогам полигона сотни, а иногда и тысячи километров, давно перешли в разряд секонд-хенда. Но и сейчас, оценивая их уже с точки зрения вторичного рынка, мы используем богатый архив данных, полученных на полигонных тестах. В нашем хозяйстве ничего не пропадает!

Как «За рулем» испытывает шины: все секреты тут.