Как «За рулем» в советское время тестировал автомобили (и даже иномарки)

В 1972 году впервые широко отмечали 50-летие образование СССР. «За рулем» — журнал ЦК ДОСААФ, разумеется, тоже не мог остаться в стороне. Но отметил это событие необычно – по-автомобильному.

Продолжаем цикл материалов, посвященных 95-летию журнала «За рулем».

По царскому пути

Советские предприятия в честь юбилея (как было принято!) докладывали о перевыполнении планов, рапортовали о новых изделиях и товарах. А «За рулем» решил отпраздновать 50-летие страны большим пробегом всех советских легковых автомобилей. Но пробегом еще и очень необычным!

Такое мог придумать только энергичный и изобретательный Марк Григорьевич Тилевич – заместитель главного редактора журнала, а по сути — и двигатель, и душа «За рулем». Он не только доставал автомобили, но и придумал взять за основу юбилейного путешествия маршрут автопробега, организованного еще в царской России – в 1912 году! И это к 50-летию СССР!

В 1912-м Учебная автомобильная рота, базировавшаяся в столице империи, организовала большое, протяженностью более 3000 км, многодневное испытание самых разных импортных и отечественных машин на предмет их пригодности к армейской службы. По итогам этого пробега издали роскошный альбом с путевыми заметками, прекрасными фотографиями и подробнейшими отчетами обо всех неисправностях, расходе бензина и масла.

Маршрут пробега «За рулем» 1972 года.

В 1972-м маршрут того пробега, включающего дороги Прибалтики и Белоруссии, удлинили. Основной целью стало посещение местных секций ДОСААФ, предприятий автомобильной и мотоциклетной промышленности, новых и еще строящихся автодорог. Но для начала предстояло собрать все советские автомобили.

Достали дефицит

Поскольку автозаводы охотно сотрудничали с «За рулем», раздобыть Запорожец ЗАЗ-966, Жигули ВАЗ-2101 и Москвич-412 производства АЗЛК особого труда не составляло. Ижевский Москвич-412 в это время уже был на испытаниях в редакции. Кстати, тоже благодаря Тилевичу, наладившему дружеские отношения и с ижевским заводом.

А вот Волгу Горьковский автозавод давать не торопился. Престижный ГАЗ-24 был страшным дефицитом. Частных машин, особенно в начале 1970-х, почти не было, а государственные и партийные учреждения стояли за Волгами в отдельной очереди. Новые машины ждали и таксопарки.

Но Тилевичу удалось и это! Волгу самого престижного черного цвета завод предоставил. Правда, вместе со своим водителем-испытателем.

В пробеге 1972 года участвовала даже иномарка! Причем первая на журналистских тестах в СССР. Опять же благодаря Марку Григорьевичу, машину на длительный тест передало журналу чехословацкое внешнеторговое объединение Motokov – аналог советского «Автоэкспорта».

Участники пробега 1972 года на Марсовом поле в Ленинграде.

Испытательный пробег 1912 года стартовал именно на Марсовом поле.

Чешское объединение занималось поставками в СССР грузовиков, спецмашин и очень популярных в Союзе мотоциклов CZ и Jawa. Легковые Шкоды в Союз не завозили, но сотрудникам «За рулем», конечно, было очень интересно познакомиться с чешской машиной, да еще и спорткупе!

Так в редакции появилась заднемоторная оранжевая Skoda 110R Coupe с двигателем рабочим объемом 1,1 л мощностью 52 л.с. И этот автомобиль тоже поехал в пробег. Кстати, в журнале помянули в этой связи чешский Laurin & Klement, который был предком Шкоды и участвовал в пробеге 1912 года.

Автомобили в 1972-м отсняли (естественно!) и на фоне крейсера «Аврора».

Продолжение – на следующей странице.