Раскрыт дизайн нового мощного Haval с полным приводом и «классическим» мотором

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Для Haval Raptor в Китае решили сделать версию с турбированным 2-литровым ДВС

На официальном сайте Министерства промышленности и информационных технологий Китая появились фотографии Haval Raptor с классической силовой установкой.

В настоящее время Haval Raptor, позиционируемый как компактный внедорожник, представлен только в полноприводной гибридной версии 1.5T+Hi4 (бензиновый мотор и два электродвигателя). Однако теперь планируется выпуск версии с 2,0-литровым турбированным мотором 4N20A от Great Wall Motor Co., Ltd., который развивает мощность до 238 л.с.

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В экстерьере нового автомобиля сохраняются основные черты текущей модели Raptor, но с некоторыми изменениями. Передняя решетка теперь имеет прямую форму водопада, а фары заменены на закругленные прямоугольные блоки.

Колесные арки и нижние части дверей защищены противозадирными накладками, а на крыше установлен багажник.

Черные пятиспицевые колеса выглядят мощно, а шины с высоким профилем (245/55 R19, 265/60 R18, 255/60 R19) обеспечивают хорошую проходимость на бездорожье.

Задняя часть автомобиля оснащена внешней запаской, а багажная дверь открывается вбок, что характерно для внедорожников.

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По параметрам кузова длина, ширина и высота составляют 4800 (4680) мм, 1950/1822 (1843) мм соответственно, а колесная база – 2738 мм.

С появлением версии с ДВС стоимость этого автомобиля может снизиться. На данный момент гибридная версия продается по цене от 165 800 (около 2 млн руб.) до 192 800 юаней (около 2,4 млн руб.).

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Источник: Autohome

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Autohome
20.05.2024
Фото:Autohome
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